Leichtathletik: Es ist ruhig geworden um Johanna Siebler. Die Vize-Weltmeisterin der U18 im Siebenkampf von 2018 stemmte sich im vergangenen Jahr vor allem gegen eine langwierige Hüftverletzung. Jetzt hat sich die 20-Jährige endlich zurückgemeldet. Sie war am vergangenen Wochenende bei einem hochkarätigen Kugelstoß-Meeting in der Halle im sächsischen Rochlitz mit dabei. Zum ersten Mal nahm sie an einem Wettkampf im Erwachsenenbereich teil – und dann gleich gegen so illustre Gegnerinnen wie Welt- und Europameisterin Christina Schwanitz.

„Es war eine unglaubliche Erfahrung, auf einer solchen Bühne mit dabei zu sein“, resümiert Johanna Siebler. „Die Platzierung war für mich natürlich nur zweitrangig.“ Sie war die jüngste Teilnehmerin und als Mehrkämpferin von vornherein chancenlos. Allerdings genoss sie es, mit großen Namen den Abstoß-Ring zu teilen. Am Ende sprangen 14,14 Meter und ein achter Platz heraus. „Mein Ziel war es, über 14 Meter zu stoßen und das habe ich geschafft“, sagt sie zufrieden. „Ich weiß aber auch, dass da noch Luft nach oben ist.“

Im Oktober zog die Überlingerin nach München, um Tiermedizin zu studieren. Deshalb wechselte sie auch zum TSV München Ost und startet ab sofort für die Vereinsgemeinschaft LG Stadtwerke München. „Das war aus trainingstaktischen Gründen einfach notwendig, auch wenn ich liebend gerne weiter für Überlingen gestartet wäre“, erklärt sie. „Mein Vater bleibt aber weiterhin mein Haupttrainer und vor allem mein Koordinator.“

In München wohnt sie im olympischen Dorf und kann so Studium und Sport perfekt vereinen. Sie hat sehr gute Trainingsbedingungen. Für Kugelstoßen und Kraft hat Siebler aber eine neuen Trainer, wie auch für Sprint und Hürden sowie die Sprungdisziplinen. Sie ist und bleibt also Mehrkämpferin.

In ihrem zweiten Jahr in der Altersklasse U23 versucht sie sich vor allem nach der Verletzungspause wieder zu etablieren. Für das aktuelle Jahr ist das große Ziel die U23-EM im norwegischen Bergen. „Wir wissen zwar noch nicht, ob sie überhaupt stattfinden kann, aber der Fokus liegt jedenfalls auf darauf“, sagt Siebler. Mittelfristig blickt sie auf 2022, denn da werden die Leichtathletik-Europameisterschaften in München stattfinden. „Das wäre ein absoluter Traum, denn sie sind direkt vor meiner Haustür“, so die 20-Jährige. Es wäre ihr erster internationaler Wettkampf unter Erwachsenen.