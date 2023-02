Leichtathletik: Die Läufer des Bezirks Hegau-Bodensee waren im Olympiastützpunkt von Mannheim bei den Badischen Hallen-Nachwuchsmeisterschaften U18 und U20 nicht zu stoppen. Mit sechs Goldmedaillen und einigen Top-Leistungen setzten sie die Glanzlichter unter dem Hallendach.

Allen voran Finn Mühlbauer von der TG Stockach, der zweimal Gold (60m Hürden und 200m) und einmal Silber (60m) holte. Stark vor allem seine 200m-Zeit mit 22,60 Sekunden, die aktuell achtbeste Zeit der U18 in Deutschland. In sehr guten 8,16 Sekunden gewann er zudem noch die 60m Hürden und wurde Zweiter über 60m in 7,24 Sekunden.

Mit ebenfalls zweimal Gold überzeugte auch Elias Keller (U20, TV Engen), der über 60m Hürden 8,31 Sekunden benötigte und über 400m starke 51,05 Sekunden erzielte und mit deutlichem Vorsprung gewann. Er nutzte die Meisterschaften zum Test für die Deutschen Jugendhallenmeisterschaften nächste Woche in Dortmund.

Über die 400m der U18 verbesserte Franziska Feußner von der LG Radolfzell ihre Bestzeit auf 61,65 Sekunden und gewann ebenso sicher. Auch ihr Vereinskamerad Joel Tutzschky sorgte über 800m der U20 für einen Sieg des Bezirks. Er setzte sich in 1:59,51 Minuten gegen alle Gegner durch. Auch er wird bei der Jugend-DM starten und hat Chancen auf eine gute Platzierung.

Gold gab es auch im Stabhochsprung. Mit 2,70m und Saisonbestleistung setzte sich Filippa Voss (U18, TV Konstanz) gut in Szene. Ihre Vereinskameraden Lola Brandes sicherte sich mit übersprungenen 2,20m Silber. Auch Ben Bohuschke von der LG Radolfzell konnte als Zweiter mit übersprungenen 2,60m eine Medaille holen. Erfreulich ist, dass der Stabhochsprung im Bezirk einen weiteren Aufschwung erhält.

Lea Brauner (U18, TV Engen) lag mit ihrer Bestzeit von 9,40 Sekunden über 60m Hürden als Zweite knapp vor ihrer Vereinskameradin Lilly Geßler, die in 9,45 Sekunden Bronze holte. Im Hochsprung erreichte Brauner Bronze mit übersprungenen 1,52m, über 400m kam sie als Sechste nach 64,14 Sekunden ins Ziel. Die Erfolge komplettierten Pedro Czapracki (TV Randegg) mit 1,65m im Hochsprung der U18 und Bronze. Tom Wilden (U20, TuS Iznang) holte Bronze über 800m in 2:04,81 Minuten. (her)

Weitere Ergebnisse

WU18: Kugelstoßen: 6. Lilly Geßler (TV Engen), 10,48m

MU18: 60m Vorlauf: Ben Bohuschke (LG Radolfzell) 7,83 Sekunden, Kugelstoßen: 5. Max Rohse (TV Engen), 10,04m

MU20: 200m: 6. Tom Wilden (TuS Iznang), 25,00 Sekunden