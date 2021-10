von unserer Sportredaktion

Karate: Bei der Deutschen Karate-Meisterschaft in Bochum kämpften 400 Teilnehmer aus der gesamten Republik um Medaillen. Erfolgreich war dabei das Karate-Fitness-Dojo-Konstanz, dessen aufwändiges Online-Training in der Corona-Zeit sich auszahlte. Mit neun Medaillen in allen Altersklassen war das Konstanzer Team eines der erfolgreichsten Dojos bei diesem Turnier.

Bei der jüngsten Teilnehmergruppe (neun bis elf Jahre) konnten die Konstanzer allein drei Medaillen holen. Paula Vietor gewann bei den Violettgurten im Kumite und in Kata die Gold- und Silbermedaille. Tara Baumgarten erkämpfte sich bei den Grüngurten die Bronzemedaille. Ein toller Erfolg für die beiden Kinder, die zum ersten Mal an einer Deutschen Meisterschaft teilnahmen.

Bei den 12- bis 13-Jährigen kämpften sich sowohl Noah Dickhöfer als auch Nuel Meseret bis unter die letzten Vier durch. Noah Dickhöfer verlor den Finalkampf knapp und wurde deutscher Vize-Meister. Nuel Meseret erkämpfte sich die Bronzemedaille. In der Gruppe der 14- bis 15-Jährigen schlug sich Neuling Lirian Mjaku wacker. Sein Einzug in das Finale scheiterte an einem halben Punkt. Die Bronzemedaille ließ er sich aber nicht mehr nehmen.

Bei den 16- bis 17 Jahre alten Mädchen waren die vier Pools mit extrem starken und schon international erfahrenen Kämpferinnen besetzt. Kaltrina Osmani, Vize-Europameisterin von 2019, setzte gleich im ersten Kampf starke Akzente und beeindruckte ihre Gegnerinnen. Kaltrina Osmani gewann beeindruckend jeden ihrer Kämpfe vor Ablauf der regulären Zeit. Auch im Finale gegen die Münchnerin Luisa Weinzierl gewann sie überzeugend. Ein toller Erfolg für die junge Konstanzer Kämpferin.

In der Altersklasse 18 bis 20 waren Bruno Vogel und Alexander Pfister am Start. Vogel begann unheimlich stark, unterlag dann aber knapp im zweiten Kampf und schied aus. Alexander Pfister war an diesem Tag nicht zu schlagen. Er gewann alle seine Kämpfe vorzeitig und überzeugend und überraschte die Konkurrenz. Mit überfallartigen Faustkombinationen erhielt er sogar Ippon-Wertungen (ganzer Punkt). Im Finale führte er nach fünf Sekunden gegen seinen Gegner aus Magdeburg, traf ihn dann aber bedauerlicherweise bei seinem zweiten Angriff so hart am Kopf, dass dieser vom Turnierarzt aus dem Kampf genommen werden musste. In diesem Fall müssen die Kampfrichter die Disqualifikation aussprechen. Somit wurde Alexander Pfister nur Vizemeister, obwohl er die Goldmedaille schon in Griffweite gehabt hatte.

Das Frauenteam mit Kaltrina Osmani, Luisa Schlien und Sophie Willuweit setzte sich bis ins kleine Finale durch und verlor äußerst knapp, nur in der Unterbewertung gegen die Mannschaft des SV 1880 München. Die Freude über die Bronzemedaille war etwas getrübt, da der Einzug ins Finale an einem halben Punkt scheiterte.

Mit neun Medaillen durften die Konstanzer die Heimreise antreten. Ein unglaublicher Erfolg, den sich auch die beiden Trainer Enzo Berardone und Markus Rues so nicht erträumt hatten.