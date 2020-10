Kreisläufer Markus Dangers spricht vor dem ersten Saisonspiel am Freitag, 2. Oktober, 20 Uhr, gegen den HC Elbflorenz in der Schänzlehalle über seine Ziele mit dem Handball-Zweitligisten HSG Konstanz, die Unterschiede zur Schweiz und zwickende Gegenspieler.

Herr Dangers, Sie sind noch relativ neu in Konstanz, hatten in der ersten Zeit aber mit Fynn Beckmann und Fabian Wiederstein zwei alte Bekannte aus Balinger Tagen im Team. Wie haben Sie sich eingelebt? Ich bin seit Februar in Konstanz und muss