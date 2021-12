von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Die 17-jährige Mehrkämpferin, die beim LC Überlingen ihre Karriere gestartet hatte und jetzt zur LG Karlsruhe gewechselt ist, gehört zu den größten Talenten in Deutschland. Ihr Markenzeichen ist die Ausgeglichenheit in allen Disziplinen des Siebenkampfes.

Im ablaufenden Jahr stellte sie trotz Corona viele Bestleistungen auf, wie zum Beispiel im Weitsprung, wo ihr ein Sprung auf 5,92m gelang oder im Kugelstoßen mit 13,08m. Auch in ihrer Spezialdisziplin, dem Kurzhürdenlauf über 100m verbesserte sie sich auf 14,07 Sekunden. Hier kann sie mit den Spezialistinnen mithalten. Und auch im Hochsprung verbesserte sie sich auf 1,66m. Durch den Wechsel an die Friedrich-von-Cotta-Schule in Stuttgart konnte sie ihr Training am Olympiastützpunkt optimieren und ihr Leben auf den Leistungssport ausrichten. Ihr schulisches Ziel ist im nächsten Jahr das Abitur.

Am Olympiastützpunkt wird die Überlingerin in einer Gruppe von Mehrkämpfern von Landestrainer Florian Bauder betreut, die in der deutschen Rangliste ganz vorne mit dabei sind und um die internationalen Startplätze im nächsten Jahr konkurrieren. Marisa Jurtz gewann in Bernhausen 2021 die Qualifikation für die U18-EM mit 5387 Punkten, die aber wegen Corona ausfiel. Bei den Deutschen Meisterschaften wurde sie Vierte (5329). (her)