von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Bei den Bezirksmehrkampfmeisterschaften der U10- bis U16 in Iznang war durch die Terminüberschneidung mit den Badischen U16-Meisterschaften in Langensteinbach die Anzahl der Athleten nicht sehr hoch. Bei den 14-jährigen Jungen siegte Lukas Bühler (TV Konstanz) mit 1603 Punkten im Vierkampf vor seinem Mannschaftskameraden Lucien Schmiechen (1544 Punkte). Sofia Möhler von der LG Salemertal (W15) gewann souverän ihren Vierkampf und verbesserte sich über 100m (14,03 Sekunden), im Hochsprung (1,36m) und im Weitsprung (4,62m). Nur im Kugelstoßen hatte sie Pech nach gutem Einstoßen. Sie erreichte 1783 Punkte.

Bei den W14 gewann Sophia Turinsky (TV Konstanz, 1517 Punkte). In der Altersklasse M13 dominierten Jakob Kresalek (PTSV Konstanz, 1895 Punkte) im Vierkampf und Maik-Leon Hoppe (TV Engen, 1739 Punkte). Kresalek glänzte im Ballwurf mit 60,50m, Hoppe erreichte mit 9,52 Sekunden über 75m die beste Leistung des Tages. Beide schafften die Norm für die Badischen Mehrkampfmeisterschaften in Konstanz. Tim Scheuble von der LG Radolfzell gewann bei den Zwölfjährigen mit 1432 Punkten. Er sprang beachtliche 4,32m weit. Bei den Mädchen W13 setzte sich wie erwartet Panah Elina Haghighat (LG Radolfzell) in ihrem Vierkampf durch. Sie erreichte 1873 Punkte und hatte ihr bestes Ergebnis im Weitsprung mit 4,75m. Lena Kiefer vom TSV Bodman siegte in ihrer Altersklasse W12 mit 1585 Punkten vor Enya Minge (TV Engen, 1493 Punkte). Kiefer überzeugte im Weitsprung mit 4,40m, Minge warf den Ball auf 35m.

In der Altersklasse M11 waren nur Dreikämpfe angeboten. Hier gewann Julius Scherer vom TSV Bodman mit 881 Punkten, bei den M10 setzte sich Adrian Andres Puga Reichle (TG Stockach) mit 854 Punkten vor Noah Raul Wabnig (TV Engen, 815 Punkte) an die Spitze. In der Gruppe der elfjährigen Mädchen gewann Lotte Nagel (PTSV Konstanz, 1247 Punkte) vor Alessia Gentner (PTSV Konstanz, 1132 Punkte) und Lea Thümmrich (TSV Bodman, 1120 Punkte). Nagel sprintete die beste 50m-Zeit mit 7,93 Sekunden. In der Klasse W10 siegte Marie-Kristina Maier (TVS Bodman) mit 1139 Punkten vor Sophie Schwarzkopf (StTV Singen, 992 Punkte). Bei den neunjährigen Jungen gewann Peter Kresalek (PTSV Konstanz) mit 867 Punkten vor Mika Minge (TV Engen, 710 Punkte). Mit 968 Punkten gewann Lucy Nagel (PTSV Konstanz) ihren Dreikampf. Die jüngste siegreiche Athletin war Anina Specht (TSV Bodman, 678 Punkte). (her)