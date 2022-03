von Andreas Joas

Handball, 3. Liga: HBW Balingen-Weilstetten II – HSG Konstanz (Sonntag 17 Uhr, Sparkassen-Arena Balingen). – Zwar leidet Drittliga-Meister HSG Konstanz wie schon beim Heimsieg gegen Fürstenfeldbruck unter richtig vielen Ausfällen, möchte aber am Sonntag in der letzten Partie der Vorrunde beim HBW Balingen-Weilstetten II dennoch ein gutes Spiel machen und den 21. Sieg im 22. Saisonspiel. Schließlich geht es für Balingen im hochspannenden Kampf um den Klassenerhalt um alles.

Das Heimspiel gegen Fürstenfeldbruck musste der zuletzt kranke Trainer Jörg Lützelberger vor dem TV verfolgen. In der Partie ohne neun Spieler und zwei Trainer haben sich zwei neue Alternativen gut entwickelt: Matthias Hild hielt das Abwehrzentrum gut zusammen und Aron Czako gefiel nicht nur als bester Torjäger, sondern auf der Halbposition in der Abwehr und vor allem als vorgezogene Abwehrspitze.

Auch in Balingen wird die HSG erneut aufgrund zahlreicher verletzter oder erkrankter Spieler viel improvisieren müssen. Von einer „sehr kuriosen Woche“ berichtet der Wahl-Lindauer. Während sich die HSG Konstanz mit 40 Punkten frühzeitig Meisterschaft und Teilnahme an der am 26. März beginnenden Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga gesichert hat, geht es für die Erstliga-Reserve des HBW um alles.

Im spannenden Dreikampf mit Willstätt und Kornwestheim möchte die Mannschaft von Micha Thiemann das Abrutschen auf Platz sieben unbedingt vermeiden. Dieser wäre gleichbedeutend mit dem Gang in eine knüppelharte Abstiegsrunde, in der von je sechs oder fünf Mannschaften pro Gruppe nur die ersten beiden in der 3. Liga verbleiben.

Verrückte Woche bei der HSG Konstanz

„Wie können wir antreten, in welcher Formation können wir erfolgreich sein“, sind die Fragen, die sich Lützelberger derzeit stellt. Wohl erstmals am Samstag wird, mit Unterstützung der zweiten Mannschaft, ein Training Sechs gegen Sechs möglich sein. Lützelberger: „Ich dachte schon die letzte Woche war verrückt. Doch das war nichts im Vergleich zu dieser Woche.“

Wozu der verbliebene Rest imstande ist, stellte die junge Garde beim 35:31 gegen Fürstenfeldbruck unter Beweis. „Das war schön anzusehen, das war stark“, lobt er. „Für uns war dieses Spiel eine gute Lektion im Hinblick darauf, dass vieles im Kopf stattfindet. Wenn man sich von vermeintlichen Favoritenrollen freimacht, einfach kämpft und genießt und den Ball reinmacht, spielt es sich leichter.“

Mit Blick auf den Abstiegskampf ist er ganz klar und verweist auf „unsere Mentalität. Egal wer spielt, wir wollen gewinnen.“

Für den HSG-Coach ist die Partie am Sonntag ein idealer Test vor den Aufstiegsspielen, denn: „Uns wird ein Gegner erwarten, der alles in die Waagschale werfen wird, um die Abstiegsrunde zu vermeiden. Der Gegner wird zu keinem Zeitpunkt aufgeben und 60 Minuten alles geben. Mit dieser hohen Intensität wird das ein gutes Spiel für uns.“