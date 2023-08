Leichtathletik: Der Aufwärtstrend der Leichtathletik-Talente im Bezirk Hegau-Bodensee geht weiter. Bei den Deutschen Meisterschaften der 15-Jährigen im Stadion „Festwiese“ in Stuttgart gingen Maya Joham vom TV Rielasingen über 800m und im 80m Hürdenlauf sowie Lars Waitschull vom TSV Aach-Linz im Speerwurf an den Start.

Für die Rielasingerin Maya Joham lief es am ersten Tag über 800m noch nicht so rund. Mit 2:24,73 Minuten blieb sie deutlich unter ihrer Bestzeit und schied nach dem Vorlauf aus. Am nächsten Tag zeigte sie jedoch ihre ganzen Qualitäten und Kampfgeist im 80m-Hürdenlauf.

Angereist war sie mit einer Bestleistung von über zwölf Sekunden und konnte schon im Vorlauf mit 11,94 Sekunden glänzen. Das war zugleich die Fahrkarte für das Finale.

Dort steigerte sich die ehrgeizige Hürdensprinterin noch einmal auf tolle 11,76 Sekunden, die für den sechsten Platz reichten. Sie berichtete: „Für mich war es sehr überraschend, in den Endlauf zu kommen.

Die Platzierung ist egal, die Erfahrung zählt

Ich freute mich sehr auf diesen Endlauf, und mir war es egal, auf welchem Platz ich landen würde. Ich freue mich über Rang sechs und vor allem über die Zeit. Es war eine tolle Erfahrung, mit den Besten aus Deutschland zu starten.“

Lars Waitschull freute sich über seinen letzten Versuch der Speerwurfkonkurrenz, in dem er mit 51,36m den siebten Platz erreichte. Zwar konnte er seine Bestleistung von 55,34m nicht ganz erreichen, aber der Endkampf war für den Nachwuchssportler des TSV Aach-Linz angesichts leichter Verletzungsprobleme ein toller Erfolg.

„Es ist ein mega cooles Gefühl, an so einer großen Meisterschaft teilnehmen zu dürfen und von vielen Menschen angefeuert zu werden“, sagte der motivierte und talentierte Werfer. Diese Erfahrungen nimmt Waitschull von seinem Saisonhöhepunkt mit – und er kann mit Recht stolz auf seine Leistungen in dieser Saison sein. (her)