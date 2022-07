von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Mit deutlicher Überlegenheit von über 400 Punkten holte Maik-Leon Hoppe vom TV Engen im Block Wurf der M13 Gold. Er sammelte tolle 2599 Punkte und überzeugte im 75m-Sprint mit starken 9,57 Sekunden. Über die 60m-Hürdenstrecke gelang ihm mit 9,90 Sekunden eine neue Bestleistung. Beide Zeiten waren die Tagesbestzeiten. Auch im Diskuswurf erreichte er mit 31,77m eine Bestleistung, und im Kugelstoßen (11,33m) war er ebenfalls nicht zu schlagen.

Es gab auch drei Silbermedaillen zu bejubeln. Jakob Kresalek vom PTSV Konstanz sammelte 2563 Punkte im Block Sprint/Sprung und lief mit 9,95 Sekunden auf 75m ebenfalls eine starke Zeit, sprang sehr gute 1,56m hoch und schleuderte den Speer als Bester auf 44,68m. Damit lag er nur knapp hinter dem Sieger Alexander Knüppel aus Rheinfelden, den er eine Woche vorher noch auf Rang zwei verdrängt hatte. Ebenfalls Platz zwei eroberte Tim Scheuble vom TSV Aach-Linz in der Altersklasse M12 im Block Sprint/Sprung. Seine starken Ergebnisse waren 10,86 Sekunden jeweils über 75m und die 60m-Hürdenstrecke. Auch die 1,36m im Hochsprung sind sehr gut. Bei den Mädchen gab es die dritte Silbermedaille. Elina Haghighat Panah (LG Radolfzell) kam im Block Sprint/Sprung der W13 auf 2501 Punkte und lag nur knapp hinter der Siegerin. Im Sprint lief es ihr deutlich besser als eine Woche zuvor. Mit 10,17 Sekunden über 75m und 10,39 Sekunden im 60m-Hürdensprint wusste sie genauso zu überzeugen wie im Weitsprung (4,89m) und im Hochsprung (1,44m).

Als Belohnung für starke Leistungen durfte Amy Müller (TV Engen) mit Platz drei ebenfalls aufs Podest steigen. Im Block Lauf der W13 sammelte sie 2255 Punkte. Gut lief es bei ihr im 75m-Sprint mit 10,85 Sekunden, die genauso Bestzeit waren wie die 800m-Zeit (2:46,39 Minuten). Erwähnenswert ist auch die Zeit von Timothy Fenner (12) von der LG Radolfzell, der über 800m sehr starke 2:29,71 Sekunden lief. In der Mannschaftswertung schrammte die Mannschaft der LG Radolfzell (Hamburger, Fenner, Lang, Lejoly und Bläs um einen Punkt am Podestplatz vorbei und belegte Platz vier. (her)

Weitere Ergebnisse:

M13: Block S/S: 8. Felix Hamburger (LG Radolfzell) 2159 Punkte, 12.Diego Meser Pauner (TuS Iznang) 1621 Punkte; Block Lauf: 10. Henrik Hermes (PTSV Konstanz) 2026 Punkte; Block Wurf: 7. Finn Lejoly (LG Radolfzell) 1890 Punkte; M12: Block S/S: 8. Valentin Lang (LG Radolfzell) 1968 Punkte, 14. Jona Bläs (LG Radolfzell) 1755 Punkte; Block Lauf: 4. Timothy Fenner (LG Radolfzell) 1993 Punkte, 11. Finn Klöckler (TSV Aach-Linz) 1803 Punkte;

W13: Block Wurf: 4. Malin Richter (TuS Iznang) 2072 Punkte; Block Lauf: 9. Laura Zieger (TV Rielsingen) 2094 Punkte; W12: Block Lauf: Anna Lohr (Aach-Linz) 2078 Punkte, 11. Blanka Bayha (LG Radolfzell) 1987 Punkte