Leichtathletik: Zum Saisonstart legte sich die Leichtathletik-Abteilung des TV Engen in jeder Hinsicht ins Zeug. Mit einem Großaufgebot an Helfern und viel Vorbereitungsarbeit im Vorfeld präsentierte die Organisatoren im Hegau-Stadion mit guten Wettkampfstätten und der gewohnt umfangreichen und guten Bewirtung die Bühne für den Wiedereinstieg in ein normales Sportjahr. Auch ein Gewitter mit Hagelschauer konnte der Motivation der rund 300 Leichtathleten aus nah und fern nichts anhaben. Die Athleten von 14 Jahren und älter dankten es mit teils herausragenden Ergebnissen.

Jolanda Kallabis (FT 1844 Freiburg) sicherte sich in 60,17 Sekunden die Qualifikation für die U18-EM in Jerusalem, Elias Keller holte sich die Norm für die Deutschen Jugendmeisterschaften mit 57,40 Sekunden und über 110m Hürden in 14,50 Sekunden. Festzustellen ist: Die Langsprintstrecke wird immer beliebter. In der Tradition von Björn Schüler vom TV Engen, der vor 15 Jahren in Ulm Deutscher Jugendmeister über diese Strecke wurde, und Lilly Geßler, die vergangenes Jahr auf Anhieb den Sprung zur Jugend-DM schaffte, treten nun zwei U18-Athleten aus der Region ins Rampenlicht und nehmen sich diese harte Strecke, die an Technik, Rhythmus und Stehvermögen alles abverlangt, zur Aufgabe. Jolanda Kallabis, mehrfache deutsche Rekordhalterin auf den Mittelstrecken, kommt von den längeren Strecken her, Elias Keller vom TuS Gottmadingen ist eher Sprinter und Springer. Was beide vereint, ist die gute Hürdentechnik. Und diese macht sich bei der Renneinteilung bezahlt. Der Jubel war am Ende groß, nachdem beide die harten letzten 100 Meter erfolgreich über die Hürden ins Ziel geschafft hatten.

Lauftalent Jolanda Kallabis schaffte die Norm für die U18-EM. | Bild: Winfried Herzig

Das weitere Programm wird laut Jolandas Trainerin und Mutter Nina Rosenplanter in Pliezhausen fortgesetzt. Dort möchte die Athletin auch über 2000m Hindernis die Norm für Jerusalem schaffen, danach in Karlsruhe 1500m und in Dessau 800m laufen. Dieses Jahr fokussiert sich das Lauftalent noch auf die Hindernisstrecken, hier sind ihre Erfolgschancen in Europa sehr groß. Elias Keller brachte das Kunststück fertig, vor der Langhürdenstrecke auch über 110m Hürden die Qualifikation für die Jugend-DM in Ulm zu schaffen. In einem nicht ganz fehlerfreien Lauf, aber mit viel Power setzte er mit der starken Zeit von 14,50 Sekunden ein weiteres Highlight. Er unterbot die Norm um sieben Zehntelsekunden.

In den weiteren Disziplinen, in denen er an den Start ging, untermauerte Keller seine gute Form. Über 100m siegte er in 11,41 Sekunden, und im Weitsprung gelang ihm als Sieger ein Sprung auf 6,35m. Auch bei ihm stellt sich die Frage, wohin die Reise geht. Er will sich auf die Kurzhürden, wo er in Baden-Württemberg führend ist, konzentrieren, aber die anderen Disziplinen nicht aus den Augen verlieren. Die Spezialisierung wird später geplant.

Bei den Männern überzeugten David Kattermann (LG Radolfzell) über 100m in 11,62 Sekunden und 1:59,90 Minuten über 800m. Ebenso stark präsentierte sich Speerwerfer Tom Bichsel (Radolfzell), der mit 55,71m vor Vereinskollege Alexander Hoch (52,62m) gewann. Bei den Frauen gelang Sabrina Strötzel (TV Engen) als Siegerin im Weitsprung ein Sprung auf 5,10m. Stark war auch der Hochsprung von Jeronimo Hillgruber (TV Konstanz) bei den U20 mit 1,82m. Beat Iseni (TV Engen, U18), der beim LC Schaffhausen trainiert und auch für Engen startet, überzeugte mit guten Leistungen über 100m (11,64 Sekunden) und über die 110m Hürden, bei denen er die Norm für die Jugend-DM mit 15,34 Sekunden nur knapp verpasste. Bei den U18 zeigte Fabien Braun (TV Engen) mit 12,07m im Kugelstoßen eine starke Leistung.

Alle Ergebnisse im Internet unter:

http://www.ladv.de