Leichtathletik: 24 Medaillen (zwölfmal Gold, siebenmal Silber und fünfmal Bronze) sammelten die Nachwuchstalente und Aktiven des Bezirks Bodensee trotz Sommerhitze bei den Badischen Meisterschaften der U16 und den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Aktiven. Das untermauert die starke Stellung des südlichsten Bereichs im Badischen Leichtathletikverband.

Zu den fleißigsten Medaillensammlern im U16-Bereich gehörten die Kaderathleten Jakob Kresalek (M14, PTSV Konstanz), Maik-Leon Hoppe bei den Jungen sowie Elina Haghighat Panah und Maya Joham bei den Mädchen. Kresalek holte gleich in der ersten Disziplin, dem Stabhochsprung, den Titel mit 2,70m und sicherte sich Bronze im Speerwurf mit 38,07m und mit 37,93m Bronze im Hammerwurf. Am zweiten Tag gewann er Gold im Diskuswurf mit 41,44m und im Kugelstoßen mit 12,82m. Außer im Speerwurf erreichte er jeweils persönliche Bestleistungen (PB). Er deutete sein Potenzial an, das er noch weiter ausbauen kann.

Nicht minder erfolgreich sammelte Allrounder Maik-Leon Hoppe (M14, TV Engen) Edelmetall. Zunächst deklassierte er im 100m-Lauf die Konkurrenz mit zwei starken Läufen. Den Sieg im Endlauf holte er sich zunächst in 11,78 Sekunden (Vorlauf 11,76 Sekunden), danach holte er mit der Jugend Mixed-Staffel zusammen mit Daria Shafeieva, Svenja Bär und Mika Kemper in einem begeisternden Rennen, in dem er einen Rückstand als Schlussläufer noch aufholte, den Sieg über 4x100m in 50,84 Sekunden. Am zweiten Tag sicherte er sich im Kugelstoßen (11,39m) und im Diskuswurf Silber (39,46m), bevor er zum Schluss noch auf den Bronze-Rang über 80m Hürden in 12,68 Sekunden lief.

Bei den Mädchen zeigte Maya Joham (W15, TV Rielasingen) ihre Klasse im 800m-Lauf. Hier gewann sie in neuer Bestzeit von 2:20,97 Minuten. Diese Zeit reicht für die M/W15 DM in Stuttgart ebenso wie die Siegerzeit über 80m Hürden. Hier gewann sie sicher in 12,14 Sekunden. Zwei Medaillen sicherte sich auf Elina Haghighat Panah von der LG Radolfzell. Die 14-jährige Sprinterin wurde Zweite über 100m in 13,11 Sekunden (PB) und über die Hürden war keine Konkurrentin schneller. Hier gewann sie überlegen in starken 12,24 Sekunden. Auch im Weitsprung holte sie ihre Medaille. Mit neuer Persönlicher Bestleistung (PB) von 5,32m wurde sie erst im letzten Versuch vom Goldplatz verdrängt. Mit Lars Waitschull (M15, TSV Aach-Linz) und Mika Kemper (M15, TV Engen) gab es weitere Goldschürfer. Lars warf in seiner Spezialdisziplin Speerwurf das 600g schwere Wurfgerät auf 52,15m und gewann überlegen. Überraschend, aber verdient sicherte sich Mika Kemper mit neuer PB von 1,74m im Hochsprung den Titel und damit seine zweite Goldmedaille. Weitere zwei Stabhochspringer holten ebenfalls Medaillen. Zunächst verbesserte Leo Bläs (M15, LG Radolfzell) seine PB auf 3,40m und versilberte sie, danach übersprang Lina Strittmatter 2,50m (W15, LG Radolfzell) und holte Bronze. Silber gewann auch Malin Richter (W14, TuS Iznang mit neuer PB von 22,87m. Die Bronzemedaille über 80m Hürden der W15 eroberte Marie Högel (W15, TSV Aach-Linz) in 12,55 Sekunden im Finallauf, nachdem sie im Vorlauf mit 12,34 Sekunden schon eine neue PB aufgestellt hatte. Ebenfalls Bronze sicherte sich Matilda Buchanan (W14, TV Konstanz) über 800m mit 2:36,47 Minuten.

Weitere Ergebnisse

M14: 100m: Diego Meser Pauner(TuS Iznang), 13,73 Sekunden im Vorlauf (VL); 800m: Jakob Dayal (LG Radolzell), 2:52,52 Minuten; Weitsprung: 8. Diego Meser Pauner 4,68m;

M15: 100m: 4. Lukas Marius Bühler (TV Konstanz) 12,02, Mika Kemper 12,95 Sekunden (VL); 800m 6. Lucian Schmiechen (TV Konstanz), 2:14,73 Minuten (PB), 9. Luis Lauble (TV Konstanz), 2:21,94 Minuten (PB); 80 Hürden: 4. Mika Kemper 12,12 Sekunden; Hochsprung: 8. Maurizio Axmann (StTV Singen), 1,60m; Kugel: 5. Lars Waitschull 12,53m; Diskus: 5. Lars Waitschull 32,85m; Speer: 4. Phileas Fröde (TV Engen), 43,96m (PB), 6. Leo Bläs 32,41m;

MU16: 4x100m: 5. TV Konstanz (Schmiechen, Lauble, Bühler, Silas Vrjidaghs), 51,26 Sekunden;

W14: 100m: Svenja Bär (TV Engen), 13,93 Sekunden; 800m: 4. Laura Zieger (TV Rielasingen), 2:39,85 Minuten: 80m Hürden: Laura Zieger, 14,15 Sekunden (VL), Weitsprung: 11. Mia Demasi (TV Rielasingen), 3,78m; Kugel: 7. Malin Richter, 8,40m;

W15: 100: 11. Marie Högel 13,52 Sekunden (VL: 13,42 Sekunden); Hannah Kilgus (LG Radolfzell, 13,71 Sekunden (VL); Stabhochsprung: 4. Hannah Kilgus, 2,40m; Speer: 7. Lea Geisbusch (TV Rielasingen), 23,53m;

WU16: 4x100m: 6. LG Radolfzell (Haghighat, Josefine Hertwig, Strittmatter, Kilgus), 9. TV Rielasingen, 55,54 Sek. (Zieger, Joham, Geisbusch, Demasi).

Aktive mit drei Medaillen

Mit drei Medaillen im Gepäck kehrten die Aktiven von den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Aktiven aus Walldorf zurück. Einige Topleistungen waren dabei – zum Beispiel von den Bichsel-Brüdern (LG Radolfzell), die zwei der drei Podiumsplätze besetzten. Tom warf am ersten Tag den Speer auf starke 67,66m und holte damit Silber. Er zeigte in den vergangenen Wochen sehr stabile Wurfserien und arbeitet sich so an den ersten Wurf über 70m heran. Sein Bruder Ben sprang im Stabhochsprung zu Gold mit einen tollen Sprung über 4,90m. Seine Sprünge werden immer sicherer, er findet immer mehr zu seiner Bestform. Den Sieg im Stabhochsprung holte auch Luzia Herzig (TV Engen), doch eine leichte Verletzung verhinderte eine bessere Höhe. So musste sie sich mit 3,70m begnügen, die sie aber sicher überquerte, indem sie ihre ganze Routine ausspielte. Im Hürdenlauf über 100m startete Miriam Glassner vom PTSV Konstanz. Sie erreichte mit 14,52 Sekunden sicher das Finale und wurde dort Fünfte in 14,83 Sekunden. Alexander Hoch (LG Radolfzell) warf den Speer auf 52,01m und belegte am Ende ebenfalls den fünften Platz. Neunter über 3000m wurde Elias Weber (TV Konstanz) in 9:29,31 Minuten. Den gleichen Platz sicherte sich David Kattermann (LG Radolfzell) mit seinem Lauf über 400m. Die Zeit von 50,51 Sekunden bedeuteten für ihn gleichzeitig Bestleistung. (her)