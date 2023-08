Die besten Voraussetzungen für gute Leistungen sind Motivation und Lust auf einen Wettkampf. Und genau dies zeigten die beiden Engener Athletinnen Lea Brauner (U18) und Sabrina Strötzel (Aktive) am Mannheimer Olympiastützpunkt bei den Baden-Württembergischen Mehrkampfmeisterschaften im Michael-Hoffman-Stadion.

Unter den besten Athleten des Landes brauchten sie sich in keiner Disziplin des Siebenkampfes verstecken: Brauner erreichte einen hervorragenden achten Platz und für Sabrina Strötzel kam der zehnte Platz bei den Frauen ebenfalls gänzlich unerwartet.

Die fleißige Nachwuchsathletin Lea Brauner, die im ersten Jahr U18 ist, hatte bisher erst einen Siebenkampf absolviert und zeigte nun einen starken und ausgeglichenen Wettkampf mit fünf Bestleistungen (PB) und zwei Saisonbestleistungen.

Zunächst überzeugte sie im Hochsprung mit 1,56m (Saisonbestmarke), danach lief sie über die 100m Hürden eine neue PB in 15,33 Sekunden und ließ einen Kugelstoß auf starke 11,69m (PB) folgen. Im abschließenden 200m-Lauf verbesserte sie sich am Ende des ersten Wettkampftages ebenfalls auf 27,83 Sekunden.

Am zweiten Tag lief es im Speerwurf, der vom Wind verweht war, zwar nicht optimal, doch mit einer Weite von 30,80m war sie zufrieden, genau wie mit dem Weitsprung, den sie mit exakt 5,00m abschloss. In der letzten Disziplin, dem 800m-Lauf nahm sie ihr Herz in die Hand und verbesserte sich in 2:38,86 Minuten deutlich um vier Sekunden und lag mit 4411 Punkten auf Platz acht.

Mit dieser unerwarteten Punktzahl hatte sie überraschenderweise nur um 39 Punkte die Qualifikation zu den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften verfehlt und reiste mit vielen Erfolgserlebnissen und wichtigen Erfahrungen nach zwei anstrengenden Tagen nach Hause.

Der beste Siebenkampf ihrer Karriere

Ebenfalls sehr zufrieden kam die 21-jährige Sabrina Strötzel wieder in Engen an. Die erfahrene Athletin und Sportstudentin, die eine anstrengende Prüfungswoche hinter sich hatte, erreichte ebenfalls Topergebnisse. Mit 3936 Punkten und Platz zehn lieferte sie ihren besten Siebenkampf ihrer schon langen Karriere ab.

Nach sehr ausgeglichenen Ergebnissen (100m Hürden in 16,19 Sekunden, 1,52m im Hochsprung, 8,01m im Kugelstoßen und 27,96 Sekunden über 200m, sowie 5,05m im Weitsprung und 31,13m im Speerwurf) schaffte sie ausgerechnet in ihrer ungeliebten Disziplin, dem 800m-Lauf, in einer tollen Zeit von 2:46,95 Minuten eine neue Bestleistung. Sie bewies damit unbändigen Kampfgeist und setzte den glanzvollen Schlusspunkt eines spannenden Wochenendes.