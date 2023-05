Leichtathletik: Beim Qualifikationswettbewerb für die Jugend-Europameisterschaften im Mehrkampf in Bernhausen bekam Lea Brauner vom TV Engen einen Startplatz und durfte zusammen mit den besten Siebenkämpferinnen ihres Jahrgangs um Punkte kämpfen. „Es war eine tolle Erfahrung, mit den besten Athleten Deutschlands zu starten“ so die U18-Leichtathletin. Für sie war es eine aufregende Sache, in dieser Atmosphäre den ersten Siebenkampf zu absolvieren. Viele Erfahrungen sammeln und gut durchkommen, das war das Ziel – und das gelang Brauner sehr gut. Mit 4161 Punkten belegte sie als drittbeste Baden-Württembergerin den 18. Platz.

Zu den Einzelergebnissen meinte die fleißige Athletin: „Da ist aber noch viel Luft nach oben“. Damit meinte sie ihren 100m Hürdenlauf, bei dem sie einige Male mit dem Knie die Hürden schmerzhaft touchierte, ihren Weitsprung auf 4,82m oder die 1,52m im Hochsprung, bei der sie einige Punkte liegen ließ. Doch im Kugelstoßen überraschte sie mit einer couragierten Vorstellung und starken 11,55m, zwei Meter über ihrer alten Bestleistung. Auch in der zweiten Wurfdisziplin, dem Speerwurf, schaffte sie mit 32,36m persönliche Bestleistung. Mit 28,01 Sekunden über 200m und 2:42,92 Minuten über 800m komplettierte sie ihr Ergebnis. So konnnte sie neben der Urkunde auch viele wertvolle Erfahrungen mit nach Hause nehmen. (her)