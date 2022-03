Frau Epple, am Samstag empfängt der SV Allensbach den Tabellenführer aus Gröbenzell. War das Spitzenspiel in dieser Woche Thema bei Ihren Telefonaten mit der Familie?

Ja, aber mehr aus dem Grund, da meine jüngere Schwester Jana, die ja für den HCD spielt, übers Wochenende zu mir kommt. Wir verbinden die Spiele immer mit Besuchen beieinander. Aber klar, man redet schon darüber, da es etwas Besonderes ist.

Für wen sind Ihre Eltern?

(lacht) Für beide, sie tippen wahrscheinlich auf ein Unentschieden.

Es ist nicht das erste Familienduell gegen Ihre Schwester. Wie haben Sie diese Partien in der Vergangenheit erlebt?

Es ist schon ein bisschen anders, nicht nur wegen meiner Schwester. Ich kenne auch so fast alle aus der Mannschaft von früher, weil ich mit einigen beim TSV Ismaning in der A-Jugend gespielt habe. Es ist schön, die ganzen Leute wiederzusehen.

Der SVA hat alle seine Heimspiele gewonnen. Gelingt nun die Revanche für das 21:26 aus der Hinrunde?

Wir haben noch eine Rechnung offen, das stimmt. Wenn wir unsere Stärken abrufen und die Fehler auf ein Minimum reduzieren, dann ist auf jeden Fall was drin, auch wenn es sicher kein leichtes Spiel wird. Das weiß jeder. Wir haben auf jeden Fall eine Chance, die wollen wir nutzen.

Würde eine erneute Niederlage reichen, um der Frohnatur, als die Sie gelten, die Laune zu vermiesen?

Für den Anfang schon, Niederlagen sind nie schön. Meine Schwester dürfte aber trotzdem bei mir übernachten. (lacht) Wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen, gerade solche.

Schaffen Sie es noch, die Bayerinnen von Platz eins zu verdrängen?

Rechnerisch ist es möglich, Gröbenzell muss auch noch gegen Haunstetten spielen. Drin ist es.

Sie sind seit 2016 beim SV Allensbach, gehören seit drei Jahren zur ersten Mannschaft. Würden Sie dem Team die Rückkehr in die 2. Bundesliga zutrauen?

Es wird auf jeden Fall schwierig. Der Sprung von der dritten in die zweite Liga ist sehr groß. Wir haben aber auch in den Aufstiegsspielen letztes Jahr gesehen, dass es super knapp war. Auch diese Saison sieht es für die Aufstiegsrunde nicht schlecht aus. Wir müssen Schritt für Schritt schauen, alle Spiele gewinnen und dann sehen wir, wie es weitergeht.