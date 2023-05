Bei nassen und windigen Bedingungen steigerte das U16-Wurftalent erneut seine Bestmarke im Speerwurf, die er erst vergangenes Wochenende in Engen aufgestellt hatte, und steht nun bei starken 49,21m (Platz eins). Damit rangiert er auf Platz sieben der Deutschen Bestenliste. Im Diskuswurf lief es zuerst nicht optimal, Waitschull musste aus dem Stand werfen. Hier zeigte er seine Schleuderqualitäten, steigerte seine Wurfleistung um ganze sechs Meter auf 40,21m und musste sich nur einem Konkurrenten um vier Zentimeter geschlagen geben. Im abschließenden Kugelstoßen knackte er die Zwölf-Meter-Marke mit gleich drei Stößen. Der weiteste Stoß landete bei 12,59m, er toppte seine Bestmarke um gut einen Meter. Strahlend stieg er auch hier auf das höchste Treppchen. Mit diesen Ergebnissen gehört er zu den besten Werfern seiner Altersklasse in Baden-Württemberg. Bei der Bahneröffnung in Weinstadt glänzte Finn Mühlbauer von der TG Stockach bei den unter 18-jährigen mit starken Sprintzeiten. Er erreichte im Vorlauf über 100m bei starkem Rückenwind 11,16 Sekunden und gewann aber sicher den Endlauf in 11,26 Sekunden. Über 110m Hürden bestätigte er seine gute Form mit 14,38 Sekunden. Damit führt er die Deutsche Bestenliste an. (her)