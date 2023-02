Lars, die HSG Konstanz bekam nach dem Spiel in Potsdam von vielen Seiten, unter anderem von Bob Hanning, eine große Leistungssteigerung attestiert. Worauf führen Sie diese zurück?

Wir haben uns auf die Basics konzentriert und gar nicht den großen Kopf gemacht, gleichwohl es um viel ging. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und alles gegeben. Klar ist Enttäuschung dabei, dass wir uns keine Punkte holen konnten. Wir haben aber in der entscheidenden Phase, als es darum ging, ganz ranzukommen, ein paar Bälle verloren, ein paar unglückliche Pfiffe gegen uns und schon läuft man einem Fünf-Tore-Rückstand hinterher. Dann ist es sehr schwierig, nochmal heranzukommen.

Zur Person Lars Michelberger spielt seit 2017 für die HSG Konstanz. Zunächst in der A-Jugend-Bundesliga, der U23 und nun im Zweitliga-Team. Der 23-jährige gebürtige Ravensburger wuchs in Bad Saulgau auf und studiert an der mit der HSG kooperierenden Exzellenzuniversität Konstanz Physik und Sport auf Lehramt. In Potsdam am vergangenen Wochenende gelangen dem zwei Meter großen Shooter 13 Tore. Damit steht der Hüne aktuell bei 67 Treffern und ist damit bester Feldtorschütze der HSG. Im nächsten Heimspiel am Mittwoch, 19 Uhr, tritt er in der Schänzlehalle mit der HSG Konstanz gegen den TSV Bayer Dormagen an. (joa)

Mit Michel Stotz war in Potsdam der Kapitän und Emotional Leader wieder mit dabei. Wie wichtig ist er für die Mannschaft?

Michel ist unglaublich wichtig für uns. Er und Niklas Ingenpaß können sich so im Angriff die Belastung teilen und auch beide im Innenblock decken. So konnte ich zum Beispiel fast komplett nur im Angriff spielen und war hier frisch für die Offensive. Er ist nicht nur eine zusätzliche Entlastung, sondern auch eine große Verstärkung. Michel geht voran, bringt Härte in das Spiel und feiert jede gute Aktion.

Was hat Sie zu 13 Treffern beflügelt?

Die ersten Würfe waren drin und ich hatte einfach ein gutes Gefühl. Dann hatte ich keine Hemmungen, mir weiter die Abschlüsse zu nehmen (lächelt). Die Mittelmänner haben gute Situationen für mich kreiert und die Halbspieler aus dem rechten Rückraum mit ihren Kreuzungen immer wieder Gegenspieler gebunden und Räume für mich geschaffen.

Was nehmen Sie nun mit in das Heimspiel am Mittwoch, 19 Uhr, in der Schänzlehalle gegen Dormagen?

Wir haben insbesondere in der ersten Halbzeit richtig gut gespielt und waren alle mit Spaß dabei, haben einfach befreit gespielt. Wenn es gut läuft, ist man über eine kurze Pause gar nicht so traurig, obwohl hinter uns schon ein hartes Spiel und eine sehr lange, anstrengende Aufwärtsfahrt mit vielen Stunden im Bus liegt. Im Hinspiel waren wir das erste Mal so richtig nahe an den Punkten. Die wollen wir uns jetzt holen. Ich erwarte ein gutes und hartes Match, in dem beide Teams unbedingt gewinnen wollen. Vor allem die Hüter-Brüder sind sehr gefährlich. Mit einer guten Abwehr werden wir jedoch unsere Chancen bekommen. Wir haben uns diese Liga in der letzten Saison hart erarbeitet und wollen in der Klasse bleiben. Gerade vor dem Hintergrund der positiven Entwicklungen im Umfeld und in der Infrastruktur ist das mega wichtig.

Wie tanken Sie Kraft für den heißen Ligaalltag?

Im Sommer fahre ich gerne zusammen mit Max Wolf oder meinem WG-Mitbewohner Luca Merz Rennrad, aber auch Basketball spiele ich gerne. Gerne auch vor und nach dem Training. Ich parke dann mit David Knezevic unter dem Korb. Dagegen ist kaum ein Kraut gewachsen (lacht). Wir duellieren uns dann beide um die Rebounds. Im Ernst: Ich komme total gerne in jedes Training, freue mich auf die coole Truppe und habe viel Spaß mit den Jungs. Das ist wichtig. Viel Kraft gibt uns auch die Unterstützung der Fans, die die weitesten Wege dafür auf sich nehmen. Uns macht es ganz viel Freude, vor solchen Fans zu spielen.