Das baden-württembergische Landesturnfest 2024 findet vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2024 im Gemeindeverband Mittleres Schussental statt. Das haben der Gemeindeverband mit den Kreisstädten Ravensburg und Weingarten sowie den Gemeinden Baienfurt, Baindt und Berg und der Präsident des Schwäbischen Turnerbunds, Wolfgang Drexler, nun schriftlich besiegelt. Zum Turnfest werden rund 15000 Teilnehmer und bis zu 100000 Besucher erwartet.

„Bereits zum vierten Mal sind wir zu Gast mit dem Landesturnfest in der Stadt der Türme und Tore. Das letzte Mal allerdings im Jahr 1897. Wir freuen uns, nach mehr als 100 Jahren wieder in Ravensburg zu sein und erstmals gemeinsam mit den Kreisstädten Ravensburg und Weingarten sowie den Gemeinden Baienfurt, Baindt und Berg ein Landesturnfest zu organisieren. Nachdem das Landesturnfest in Ludwigsburg leider aufgrund der aktuellen Situation und zunehmenden Verbreitung des Coronavirus abgesagt wurde, blicken wir nun schon voller Vorfreude auf das Landesturnfest 2024“, sagte STB-Präsident Drexler.

Der Ravensburger Oberbürgermeister Daniel Rapp sagte zufrieden: „Wir haben das Erlebnis Landeskinderturnfest 2017 in unserer Stadt noch in guter Erinnerung und wissen, welche Begeisterung bei der Bevölkerung und den Teilnehmern dabei aufkommt. Daher stand der Gemeindeverband Mittleres Schussental in Absprache mit dem Turngau Oberschwaben und den Sportvereinen von Anfang an geschlossen hinter diesem Vorhaben. Wir werden uns als begeisterte Gastgeber präsentieren.“

Die Vertragspartner werden nun Strukturen schaffen, um die vielfältigen Aufgaben des Landesturnfestes zu bewältigen. Schließlich sollen die bis zu 15000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die rund 100000 Besucher gut beherbergt, versorgt, transportiert und unterhalten werden. In all diesen Fragen wird sehr eng auf Verbands-, Turngau-, Vereins- und Stadtebene zusammengearbeitet.

Zahlreiche Mitmachangebote für die Bevölkerung

Die Ravensburger Bevölkerung soll bei zahlreichen Mitmachangeboten gemeinsam aktiv werden. Das einzigartige Flair eines Turnfests können die Besucher und Teilnehmer bei einer der abwechslungsreichen Veranstaltungen, wie der Eröffnungsfeier, der Turn- und Sportschau oder der Turnfest-Gala erleben. Auch gemeinsam feiern wird bei dem Turnfest nicht zu kurz kommen. Bands und Partys sorgen für Stimmung.

Bei mehr als 500 Wettkämpfen und Wettbewerben sind bis zu 15000 Teilnehmer aus etwa 700 Vereinen dabei. Sie ermitteln an vier Tagen Turnfest- und Pokalsieger sowie Baden-Württembergische Meister in vielen Turnsportarten. Von Aerobic über Rope Skipping bis hin zu Trampolin- und Rhönradturnen – hier ist für jeden etwas dabei.

Bei den attraktiven und beliebten Wettkampfangeboten, wie dem Vereinsteamwettkampf (VTW) oder „Der besondere Wettbewerb“ (DbW), liegt der Fokus auf dem Gemeinschaftsgefühl. Mit ihren kreativen Schauvorführungen begeistern Vereine und Gruppen die Zuschauer an der Bühne. Darüber hinaus werden auch Internationalität und Inklusion erlebbar.

Das kommende Landesturnfest findet im Jahr 2022 Ende Mai im badischen Lahr statt.