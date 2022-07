von unserer Sportredaktion

Ben Bichsel (LG Radolfzell) ging im Stabhochsprung der U20 an den Start. Mit einer übersprungenen Höhe von 4,70m belegte er den undankbaren vierten Platz. Er konnte seine Leistung vom letzten Jahr zwar nicht wiederholen, freute sich aber dennoch über die Einladung zu einem Länderkampf in München. Eine neue Bestleistung stellte der Neuzugang beim TV Engen, Felix Doll, über 110m Hürden der U20 im Vorlauf mit 14,74 Sekunden auf und erreichte überraschend den Zwischenlauf. Damit konnte der sonst für Schaffhausen startende Athlet sehr zufrieden sein. Am Tag zuvor hatte er auf der 400m Hürdenstrecke 55,64 Sekunden im Vorlauf geschafft, erreichte aber das Finale als Elfter jedoch nicht. Kein Glück hatte Elias Keller vom TuS Gottmadingen, der als Fünftbester 110m-Hürdenläufer der U18 gemeldet war (14,32 Sekunden) und im Vorlauf nach einem dicken Fehler und einem Beinahe-Sturz an der siebten Hürde erst nach 15,40 Sekunden das Ziel erreichte. Damit war der Traum vom Finale schnell zu Ende. Doch er kann gleich nächste Woche bei den Süddeutschen Meisterschaften eine Revanche anpeilen. (her)