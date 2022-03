von unserer Sportredaktion

Kunstradsport: Deutschlands beste Junioren-Mannschaften im Kunst- und Einradsport treffen sich am Samstag in der Eugen-Schädler-Halle in Mühlhausen-Ehingen zum Junioren-Mannschafts-Cup. Es ist das DM-Halbfinale, bei der die begrenzten Startplätze zur Deutschen Juniorenmeisterschaft, die am 14. und 15. Mai 2022 in Wetzlar stattfinden wird, ermittelt werden. Gleichzeitig finden die ersten beiden Qualifikationen im 4er Kunstrad zur Junioren-Europameisterschaft am 27. und 28. Mai 2022 in Schaffhausen (Schweiz) statt. 54 Mannschaften mit rund 200 Sportlern kämpfen in den sechs Disziplinen ab 9 Uhr um die DM-Teilnahme sowie um den Einzug in die Finalrunde. Ab 17.30 Uhr kämpfen dann die besten drei Teams je Disziplin um den CUP-Sieg. Mit etwa 800 Kilometern Anreise haben die Vereine Rauen bei Berlin und Neuenkirchen (Niedersachsen) die weiteste Anfahrt zu bewältigen. Gastgeber ist der RMSV Aach, der mit sechs Mannschaften und damit in allen Disziplinen (6er Kunstrad, 4er Einrad Junioren offen, 6er Einrad, 4er Einrad Juniorinnen, 4er Kunstrad Junioren offen und 4er Kunstrad Juniorinnen) vertreten ist. Für Aach am Start sind: Natalie Grote, Rebecca Grote, Hannah Elsässer, Annika Meßmer (alle Engen), Julia Matt (Mühlhausen), Janina Setzer (Volkertshausen), Lena Andorinha, Yannick Gaißer, Jone Burow (alle Aach). In allen sechs Disziplinen zählen die Aacher Teams zu den favorisierten Teams.

Es wird vermutlich einer der härtesten Tage für die Aacher Sportler werden, denn sie haben in der Vorrunde bis zu vier Starts zu absolvieren und mit der erhofften Finalteilnahme könnten es dann erneut vier mal fünf harte Minuten werden. Die Vorbereitung lief nicht optimal, denn Corona machte auch vor den Aacher Sportlern nicht halt. „So war ein optimales Training, wie es eigentlich notwendig ist für solch einen Wettbewerb, bis heute nicht möglich. Immer wieder fehlte in den letzten Wochen ein Sportler, sodass das Programm immer nur mit Ersatz durchgefahren werden konnte“, so Aachs Cheftrainerin Katja Gaißer. Alle neun Sportler helfen gegenseitig in den anderen Teams aus, doch es fehlt dadurch die Sicherheit. „Aber da müssen wir durch“, so Gaißer.

Der 4er Kunstrad Juniorinnen Hannah Elsässer, Natalie Grote, Julia Matt und Janina Setzer, die in 2021 nicht nur Deutscher Meister, sondern auch Junioren-Europameister wurden, haben sich trotz Corona viel vorgenommen. Janina Setzer: „Wir haben uns Corona nicht ausgesucht und so hoffen wir, dass uns kein weiterer Fall über die nächsten Wochen und Monate ausbremst, denn wir wollen gesund zur DM und vielleicht auch zur EM.“ Das große Ziel ist es, den EM-Titel nochmals zu gewinnen. Die Konkurrenz ist 2022 deutlich stärker, denn das Team des KRS Rebland Varnhalt hat etwa 23 Punkte mehr eingereicht. Ein Nachteil? „Nein, eigentlich ein kleiner Vorteil, denn wir können vorlegen und danach zuschauen“, so Natalie Grote.

In Ehingen werden auf jeden Fall viele Freunde und Bekannte der Sportlerinnen dabei sein. Die kürzeste Anreise hat Junioren-Europameisterin Julia Matt, die in Mühlhausen wohnt. Somit Heimvorteil? „Für mich ist es auch eine Premiere, in der Eugen-Schädler-Halle zu fahren, ich kenne den Boden noch nicht“, so die Mühlhauserin. Ihr Vater, Winfried Matt, einer der Hausmeister der Eugen-Schädler-Halle, wird für optimale Hallenbedingungen in der Handballarena des TV Ehingen sorgen.

In Summe werden elf Mannschaften bei den Juniorinnen sowie sechs bei den Junioren (offene Klasse) um das EM-Ticket kämpfen. In Frage kommen nach den aufgestellten Punkten Varnhalt, Aach (Juniorinnen), Aach (Junioren) und Aalen-Ebnat. „Wir werden alles geben, um bei der EM dabei zu sein“, so Natalie, Julia und Janina „und hoffen, dass Hannah wieder fit ist“. Sie lag Anfang der Woche noch erkrankt im Bett. „Einen Plan B gibt es nicht.“ (ws)