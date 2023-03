Kunstrad: Die Baden-Württembergische Juniorenmeisterschaft finden an diesem Sonntag erstmals in der Aacher Schulsporthalle satt. Ab 9.30 Uhr werden rund 90 Nachwuchssportler in zehn Disziplinen an den Start gehen und neben dem Landes-Titel auch um die Qualifikationen für die Halbfinals der Deutschen Meisterschaft kämpfen. Am Start sind unter anderem Junioren-Europameister, Vize-Junioren-Europameister sowie Deutsche Juniorenmeister – sprich einige der besten Deutschen Kunstradsportler. „Mitte Januar wurde von den Verbänden noch händeringend ein Ausrichter gesucht. Da kam das Trainer-Team auf die Vorstandschaft zu und fragte nach, ob wir nicht kurzfristig diese Meisterschaft übernehmen könnten, damit unsere Sportler auch die Möglichkeit bekommen, sich für die nationalen Titelkämpfe zu qualifizieren“, so die RMSV-Vorsitzende Petra Wiedenmaier und der stellvertretende Vorsitzende Elmar Bausch. „Die Vorstandschaft hat einstimmig Ja gesagt. Unsere Elitesportlerinnen werden uns bei der Durchführung tatkräftig unterstützten.“

Mit vier Mannschaften (4er Einrad Junioren, 4er Kunstrad Junioren, 6er Kunstrad Junioren sowie 6er Einrad Junioren) wird der RMSV Aach am Start sein. „Ob allerdings alle Mannschaften starten können, ist noch ungewiss“, so Cheftrainerin Katja Gaißer. „Ein Sportler hat sich vor Wochen beim Schulsport eine Fraktur an der Hand zugezogen. Wir werden daher vermutlich erst spät entscheiden können, ob ein Start möglich ist.“ Insgesamt sind 48 Starts vorgesehen, darunter auch Sportler aus dem Radsportbezirk Hegau-Bodensee beziehungsweise den Vereinen Orsingen und Volkertshausen. Diese sind vor allem im 1er und 2er Kunstrad am Start. Während Ida Harnest/Rosalie Stemmer (Orsingen) das 2er Kunstrad der Juniorinnen eröffnen, gehen die Europameisterinnen Lena und Eva Streit (ebenfalls Orsingen) als letzte der neun Zweierpaare an den Start. Sie sind das favorisierte Duo auf den Titel. Lisa und Sara Knobelspies (Volkertshausen) liegen nach den aufgestellten Punkten im oberen Mittelfeld und haben mit einem fehlerfreien Vortrag minimale Chancen auf Bronze. 22 Starterinnen werden im 1er der Juniorinnen um den Titel kämpfen. Favorisiert ist hier die zwei-fache Vize-Europameisterin Hannah Reichle (Bad Schussenried). Ihr am nächsten kommt Leonie Papok (Lottstetten). Während Mia-Marie Muffler (Orsingen) krankheitsbedingt pausieren muss, wird Sara Knobelspies (Volkertshausen) im ersten Starterblock als Fünfte auf die Fläche gehen. Eine Medaille ist für sie außer Reichweite. Sofern sie ihr Programm durchbringt, kann sie den ein oder anderen Platz gut machen. (ws)