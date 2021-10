von unserer Sportredaktion

Ringen, Verbandsliga: KSV Allensbach – KSV Wollmatingen 7:24. – Das hatte man sich im Allensbacher Lager anders vorgestellt. Im mit Spannung erwarteten Ringerderby setzte es vor über 200 Zuschauern eine deutliche 7:24-Niederlage gegen den KSV Wollmatingen. Beide Teams hatten aus taktischen Gründen umgestellt, wobei die Rechnung nur für die Gäste aufging. Trotz des klaren Ergebnisses gab es einige packende Kämpfe, sodass die zahlreichen Fans auf ihre Kosten kamen.

Den ersten Dämpfer für die Allensbacher gab es schon zum Auftakt. Leon Brender musste gegen den gut eingestellten Alexander Gimmich mit 1:6 seine erste Saisonniederlage hinnehmen. Erfolgreicher war dann Benjamin Lohrer, der Marco Boxler knapp mit 6:5 bezwang. Armin Kratzer hatte abtrainiert und kämpfte erstmals in dieser Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm. Er führte mit 2:0 gegen Martin Besenic, war aber dann chancenlos.

Ebenfalls einen ganz harten Brocken bekam Abdullah Adigüzel mit Rafael Toth vorgesetzt, der einen 10:2-Punktsieg feierte. Matthias Köhne wehrte sich nach Kräften gegen den fünf Kilogramm schwereren Jannic Achilles, musste aber eine Schulterniederlage hinnehmen. Gewohnt souverän zeigte sich der Allensbacher Vojtech Benedek beim 4:0-Punktsieg gegen Jan Lugasi. Mit Yannick Katz hatten die Wollmatinger einen weiteren Siegringer in ihren Reihen, der Timo Frank nach einem sehenswerten Überwurf schulterte. Nach langer Verletzungspause ging Steffen Blum wieder für die Wollmatinger auf die Matte. Dass er nichts verlernt hatte musste der Allensbacher Tim Buck feststellen, der mit 4:12 unterlag. Von zwei blitzschnellen Schwunggriffen des Wollmatingers Philipp Gerbode ließ sich Anatoliy Adzhamyan früh überraschen und wurde geschultert. Eine Ergebniskorrektur gelang Nicolai Rothmund beim 15:0 gegen Julian Bahm.

Die Kämpfe im Einzelnen:

57F: Leon Brender – Alexander Gimmnich 0:2 PS

61G: Armin Kratzer – Martin Besenic 0:4 TÜ

66F: Matthias Köhne – Jannic Achilles 0:4 SS

71G: Timo Frank – Yannick Katz 0:4 SS

75F: Anatoliy Adzhamyan – Philipp Gerbode 0:4 SS

75G: Nicolai Rothmund – Julian Bahm 4:0 TÜ

80F: Tim Buck – Steffen Blum 0:3 PS

86G: Vojtech Benedek – Jan Lugasi 2:0 PS

98F: Abdullah Adigüzel – Rafael Toth 0:3 PS

130G: Benjamin Lohrer – Marco Boxler 1:0 PS

Kantersieg für RHL Gottmadingen-Taisersdorf

RHL Gottmadingen-Taisersdorf – SV Gresgen 32:4. – Mit einem in dieser Höhe nicht erwarteten 32:4-Kantersieg gegen den Tabellenletzten SV Gresgen bleibt die RHL Gottmadingen-Taisersdorf weiter ungeschlagen und sicherte sich am vorletzten Kampftag der Vorrunde die inoffizielle Herbstmeisterschaft. Beide Staffeln hatten ihr Team gegenüber den letzten Kämpfen umgestellt. Die Überlegenheit des Tabellenführers drückte sich auch in der Bilanz der Einzelsiege aus, denn die Gastgeber konnten neun der zehn Duelle gewinnen.

Nur im ersten Kampf hatte das RHL-Team das Nachsehen, wo der junge Ernst Maritz (57kg) trotz einer 10:6 Punkteführung gegen den körperlich überlegenen Gästeringer eine Schulterniederlage einstecken musste. Den Rückstand glich Dennis Stricker (130kg) postwendend mit einem Schultersieg aus. Tom Haas (61kg) gelang noch ein überraschender Schultersieg zur 8:4-Führung. In einem hart umkämpften Duell holte Marco Martin (98kg) zwei weitere Zähler, ehe Comebacker Dario Dittrich (61kg) sich mit einem Schultersieg zurückmeldete. Im zweiten Kampfabschnitt setzte Uwe Weißhaar (86kg) als Aufgabesieger in seinem 200. Ligakampf die Siegesserie fort. Ringertrainer Andreas Rinderle (71kg) sowie das unbesiegte Freistilduo Marcel und Patrick Käppeler (80kg, 75kg) erkämpften jeweils Maximalwertungen und erhöhten auf 30:4. Im Schlussduell holte Steffen Krämer (75kg) beim 5:2-Punktsieg zwei weitere Punkte. (fm)

Die Kämpfe im Einzelnen:

57F: Ernst Maritz – Timo Blauel 0:4 SS

61G: Tom Haas – Kevin Ulus 4:0 SS

66F: Dario Dittrich – Tizian Gottstein 4:0 SS

71G: Andreas Rinderle – Marco Gold 4:0 SS

75F: Patrick Käppeler – Viktor Kizimov 4:0 TÜ

75G: Steffen Krämer – Martin Fricker 2:0 PS

80F: Marcel Käppeler – Manuel Berger 4:0 TÜ

86G: Uwe Weißhaar – Alexander Kizimov 4:0 AS

98F: Marco Martin – Daniel Wimberger 2:0 PS

130G: Dennis Stricker – Pirmin Vollmer 4:0 SS