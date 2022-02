von unserer Sportredaktion

Handball, 3. Liga Frauen, Staffel F: SV Allensbach – HSG Würm-Mitte (Samstag, 19.30 Uhr, Riesenberghalle). – Die Handball-Spielgemeinschaft der Gäste, bestehend aus den Vereinen TSV Gräfelfing und TV Planegg-Krailling vor den Toren Münchens, belegt aktuell den zehnten Tabellenplatz und kämpft gegen den Abstieg. Das Hinspiel gewann der SVA mit 36:26 deutlich, die Rollen scheinen also, wie so oft in dieser Saison, klar verteilt. Allerdings wird beim SV Allensbach erst kurzfristig zu sehen sein, wie der gesundheitliche Zustand einiger Spielerinnen nach ihrer Corona-Infektion ist und wer überhaupt zur Verfügung steht. Beim Auswärtsspiel in Erlangen konnte das Team von Sandra Reichmann und Oliver Lebherz nur mit zehn Spielerinnen aus dem aktuellen Kader auflaufen und verlor unglücklich mit 29:33.

Corona auch beim Gegner

Die HSG Würm-Mitte war an den letzten beiden Spieltagen spielfrei und bestritt die letzte Partie am 22. Januar. Aufgrund von diversen Coronafällen wurden die Spiele der Bayerinnen gegen den TuS Steißlingen und den TSV Haunstetten abgesagt. Vor allem die beiden Rückraumspielerinnen Carolin Hübner und Isabelle Leube sowie Kreisläuferin Laura Steger ragen bei der HSG heraus. Doch auch bei den Gästen ist noch unsicher, wer aus dem Kader auflaufen kann.

Das Thema Corona beschäftigt die Teams also weiterhin sowohl wirtschaftlich als auch sportlich. Die Verantwortlichen des Handball-Sportmanagement Allensbach haben sich auf alle Fälle dafür entschieden, für das kommende Heimspiel nochmals an der 2G+-Regelung festzuhalten. „Wir hoffen, dass trotzdem viele Fans den Weg in die Halle finden. Wir wollen an die mitreißende Leistung im Heimspiel gegen den TSV Wolfschlugen anknüpfen“, so der Allensbacher Vorsitzende Andreas Spiegel. (asp)