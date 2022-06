von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Die beiden 13-jährigen Talente Jens Kresalek und Henrik Hermes stellten jeweils vier Bestleistungen in den fünf Disziplinen auf und gewannen ihre Konkurrenz. Jens Kresalek erreichte hervorragende 2618 Punkte und übernahm damit die Spitze in der Badischen Bestenliste im Block Sprint/Sprung. Über 75m steigerte er sich auf 9,87 Sekunden, über die 60m-Hürdenstrecke ließ er mit 10,17 Sekunden eine weitere Bestleistung folgen, im Speerwurf landete sein Wurfgerät bei starken 46,62m und im Hochsprung stellte er seine bisherige Bestleistung mit 1,48m ein. Auch im Weitsprung holte er mit 5,03m wertvolle Punkte. Damit ist er Favorit für die Badischen Meisterschaften in Eppelheim im Juli. Auch für Henrik Hermes lief es in seinem Block Lauf ähnlich gut. Neue Bestleistungen stellte er über 75m (11,06 Sekunden), über 60m-Hürden (11,35 Sekunden), im Ballwurf (34,50m) und über 800m (2:43,09 Minuten) auf. Im Weitsprung kam er auf 4,38m. In der Gesamtsumme holte er 1951 Punkte und qualifizierte sich auf Anhieb für die Badischen Meisterschaften. Das nächste Ziel sind für die beiden Konstanzer die Badischen Bestenkämpfe im Vierkampf im Bodenseestadion in Konstanz.