von unserer Sportredaktion

Badminton: Die erste Mannschaft des PTSV Konstanz hat die Saison in der Baden-Württemberg-Liga auf dem guten dritten Platz beendet – mit nur zwei Punkten Rückstand auf den Tabellenersten auf Aufsteiger SG Schorndorf. Nun hofft das Konstanzer Team um Mannschaftsführer Rüdiger Henß, in der kommenden Saison um den Aufstieg in die Regionalliga mitspielen zu können.

Reserve strebt Aufstieg an

Die zweite und dritte Mannschaft des PTSV Konstanz belegen den fünften beziehungsweise den achten Platz in der Verbandsliga Südbaden, was für die dritte Mannschaft den Abstieg in die Landesliga Schwarzwald/Bodensee bedeutet.

Die zweite Mannschaft setzt sich für die kommende Saison das Ziel, um den Aufstieg in die Badenliga mitzuspielen.

Abstieg für vierte Mannschaft

Die vierte Mannschaft erreichte in der Bezirksliga aufgrund personeller Engpässe nur den achten Platz und muss somit in die Kreisliga absteigen. Die fünfte Mannschaft, welche hauptsächlich aus Jugendspielern besteht, die Erfahrungen im Erwachsenenbereich gesammelt haben, beendet die Saison in der Kreisliga auf einem guten sechsten Platz. In der kommenden Saison werden wegen einiger Abgänge im Damenbereich nur vier Mannschaften gemeldet.

Erhebliche finanzielle Einbußen

Die Badmintonabteilung des PTSV Konstanz musste durch den Abbruch der Saison und die Corona-Beschränkungen zwei bereits angesetzte Jugendturniere in Konstanz, die Südbadischen Meisterschaften und den traditionellen Hexen-Cup mit internationaler Beteiligung, absagen. Dies führte zu erheblichen finanziellen Einbußen, da sich die Badminton-Abteilung über Turniereinnahmen finanziert und trotz ruhendem Spielbetrieb große Ausgabeposten anfallen. Deshalb hofft die Badmintonabteilung auf Unterstützung von Sportbünden oder Behörden.

Neuer Abteilungsleiter

Bei der Abteilungsversammlung, die aufgrund der aktuellen Situation per Videokonferenz stattfand, wurde der langjährige Abteilungsleiter Robert Kraus verabschiedet, der aufgrund beruflicher Veränderungen nach Hessen wechselt. Die PTSV-Badmintonabteilung bedankte sich bei Robert Kraus, der vor allem im Jugendbereich viel bewegt habe und begrüßte den neuen Vorsitzenden, Philipp Heintze, der sich bereit erklärt hat, das Amt vorübergehend zu besetzen.