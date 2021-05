Während im Hohentwiel-Stadion seit Monaten der Fußball ruht, wurde im nahen Hegau-Tower ein großer Erfolg gefeiert. Das Team der dort beheimateten Sportagentur B360 holte sich als Außenseiter den DFB-e-Sport-Pokal. Da dieser zum ersten Mal vergeben wurde, steht der Name des von Singen aus koordinierten Teams „Celtic Worms FC“ als erstes auf der Trophäe – ein kleines Kapitel Sportgeschichte in der noch jungen e-Sport-Szene.

Im Oktober 2020 starteten 64 Teams in den Wettbewerb, der auf der Grundlage von Fiaf21 ausgetragen wurde und dann mit Liveübertragungen auf pro7maxx sein Finale fand.

Frauenhandball Wenn sich ein Unentschieden wie eine Niederlage anfühlt Das könnte Sie auch interessieren

Schon am ersten Finaltag gab es für das Trio, das sich regelmäßig in Singen für Teambesprechungen und Trainingseinheiten trifft, einen Erfolg zu feiern. In der X-Box-Klasse siegten Kai „Hensoo“ Hense, Philipp „Eisvogel“ Schermer und der Shootingstar des Turniers, Yüksel „bomberyuksel“ Diker und qualifizierten sich so für das Crossover-Finale gegen die e-Sportler des 1.FC Köln, die sich an der Playstation durchgesetzt hatten.

„Wir haben absolut nicht damit gerechnet“, sagte „bomberyuksel“ über den Finaleinzug, doch er verbreitete auch für das Match gegen den Bundesligisten Zuversicht: „Wir wissen, was wir können und wir werden alles geben!“ „Wir“, das bedeutet in diesem Fall jeweils drei Spieler pro Team, die sich in drei Spielen gegenüberstehen, sozusagen in einem leicht modifizierten „best of three-Modus“.

Fußball Schlusspfiff: Kein Fußball mehr beim CFE Independiente Singen Das könnte Sie auch interessieren

Und im Finale ließ „bomberyuksel“ in ersten Match auch gleich Taten folgen und siegte durch clevere taktische Kniffe zum Auftakt mit 3:1. Danach schien der „Eisvogel“ alles klar machen zu können, denn er ging mit 2:0 in Führung. Allerdings musste die Nummer 244 der Europa-Rangliste im Laufe der zweiten Hälfte den Ausgleich hinnehmen, sodass das dritte Spiel doch noch nötig wurde.

Und dies sollte sich spannend gestalten. Denn mit einem Kölner Sieg in der regulären Spielzeit hätte die Entscheidung mit dem „Golden Goal“ herbeigeführt werden müssen.

Volleyball Christian Pampel ist froh, „dass es vorbei ist“ Das könnte Sie auch interessieren

Da „hensoo“, als Kölner naheliegend, die Charaktere des 1.FC Köln gewählt hatte, und auch der 1.FC Köln selbstredend auf das Geißbock-Team setzte, traf Köln im entscheidenden Match auf Köln – nur für den gewöhnlichen Fußball-Zuschauer ein ungewöhnliches Bild. Rasch ging „stranger“, der zweifache Deutsche Meister in den Kölner Reihen, mit 2:0 in Führung, doch „hensoo“ hielt dagegen, kam zum 2:2-Ausgleich in der 70. Minute, rettete diesen Spielstand bis zum Spielende, und so besiegten die „südbadischen“ Wormser den 1. FC Köln im DFB-e-Sport-Finale.

Neben einem nagelneuen Pokal und 25 000 Euro Preisgeld gab es noch zwei Nominierungen für die Nationalmannschaft für das B360-Team aus Singen – „eisvogel“ und „hensoo“ werden ab Ende Mai die deutschen Farben vertreten, so etwa im August beim e-Nations-Cup in Kopenhagen.