Kreisliga A1 Nur für Abonnenten vor 12 Stunden

„Kommunikationsprobleme zwischen Vorstand und Trainer“ – für Rainer Herr ist das Kapitel als Coach des ESV Südstern Singen vorbei

Sportlich lief es in den vergangenen Wochen beim ESV Südstern Singen bestens. Trotzdem hat Rainer Herr am vergangenen Wochenende beim 4:0-Erfolg beim BC Konstanz-Egg nicht mehr auf der Trainerbank Platz genommen. Wie der Abteilungsleiter Fußball des ESV Südstern die Trennung begründet und was Rainer Herr selbst sagt, lesen Sie hier.