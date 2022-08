von unserer Sportredaktion

Fußball, SBFV-Pokal-Achtelfinale: FC Auggen – 1. FC Rielasingen-Arlen (Mittwoch, 17.30 Uhr). – Nur drei Tage nach der enttäuschenden Leistung beim glücklichen 0:0 gegen den ATSV Mutschelbach in der Oberliga geht es für den 1. FC Rielasingen-Arlen im Verbandspokal weiter. Die Reise geht ins Markgräfler Land zum Verbandsligisten FC Auggen.

Fußball Trotz Fehlstart herrscht Optimismus beim SC Pfullendorf II Das könnte Sie auch interessieren

Die Mängelliste beim letzten Spiel war lang. Laufbereitschaft, Ballsicherheit, Spielwitz, Offensivkraft – alles Dinge, die an diesem Tag zu wenig vorhanden waren, um einen mit erfahrenen Spielern besetzten Aufsteiger in Gefahr zu bringen. Zudem hatte Torjäger Albert Malej auch nicht gerade einen guten Tag und so hing die Offensive ziemlich in der Luft. Die starke Leistung von Gianluca Tolino im Tor und die im Großen und Ganzen stabile Dreierkette, die zusammen Schlimmeres verhindern konnten, waren die wenigen Lichtblicke aus Hegauer Sicht am vergangenen Oberliga-Spieltag.

1. FC Rielasingen-Arlen - ATSV Mutschelbach Überragender Gianluca Tolino rettet Rielasingen einen Punkt Das könnte Sie auch interessieren

So hat Trainer Michael Schilling Gesprächsbedarf und eine kritische Aufarbeitung bis zum Mittwoch angekündigt. Denn eines war für ihn auch klar: So eine Leistung wird nicht reichen, um im SBFV-Pokal beim FC Auggen eine Runde weiterzukommen und auch im kommenden Jahr im Viertelfinale noch dabei sein zu können. Personell wird sich der Kader nicht verändern. Pascal Rasmus und die Langzeitverletzten fallen weiter aus. Aber vielleicht hat Schilling ja auch einen Joker aus dem breiten Kader in der Hinterhand, der sich in den Vordergrund spielen kann.

Fußball Die besten Videos aus den Fußball-Amateurligen vom Wochenende Das könnte Sie auch interessieren

Das Auswärtsspiel beim Verbandsligisten wird in jedem Fall eine ähnlich knifflige Aufgabe wie in den Runden zuvor gegen den FC Singen 04 und beim SC Pfullendorf. Vielleicht sogar noch schwerer, denn der FC Auggen ist sehr gut in die neue Saison gestartet. Am Wochenende düpierten die Markgräfler die Oberligareserve des FC 08 Villingen – mit 5:1 wurden die Schwarzwälder vom Platz gefegt. Auggens Trainer Marco Schneider relativierte allerdings, dass das Spiel auf Augenhöhe stattgefunden hätte und seine Mannschaft nur im Abschluss sehr effizient gewesen wäre.

In jedem Fall wird die Talwiesen-Elf auf den routinierten und robusten Bastian Bischoff aufpassen müssen, der trotz seiner 37 Jahre immer noch ein wichtiger Faktor beim FC Auggen ist. Und neuerdings hat sich Jonathan Ehret in den Vordergrund gespielt. Der Mittelfeldspieler steht schon bei vier Toren in Pokal und Meisterschaft. (te)

Offenburg Favorit auf der Höri

FC Öhningen-Gaienhofen – Offenburger FV (Mittwoch, 17.30 Uhr). – Gerade erst ist der Offenburger FV als Verbandsligameister in die Oberliga zurückgekehrt, reist daher als haushoher Favorit auf die Höri. Zwar gelang den Gastgebern ein überzeugender Auftakt in der Bezirksliga, doch an der Rollenverteilung ändert das nichts. Dennoch wird es wohl ein kleines Fußballfest, denn wann gastiert schon mal ein Oberligist auf der Höri?

Ungute Erinnerungen an Villingen

SG Dettingen-Dingelsdorf – FC 08 Villingen (Mittwoch, 18 Uhr). – Letztmals stand die SG im Jahr 2018 in Pokalachtelfinale und unterlag damals dem SV Oberachern mit 1:3. Ein Jahr früher traf sie schon in der ersten Runde auf den Gast, auf den FC 08 Villingen, und wurde mit einem 0:11 aus dem Pokal geschossen. SG-Trainer David D‘Incau, einst lange Jahre Spieler und Spielführer der Nullachter, ist sich zwar über die Außenseiterrolle im Klaren, möchte den Favoriten aber dennoch zumindest möglichst lange ärgern.

Fußball Die SG Dettingen-Dingelsdorf will mit Herz und Leidenschaft den FC 08 Villingen ärgern Das könnte Sie auch interessieren

TSV-Gegner gut in Form

FV RW Elchesheim – Türkischer SV Singen (Mittwoch, 18 Uhr). – Einen starken Eindruck hinterließ der FV RW Elchesheim in der Verbandsliga-Aufstiegsrunde der Vizemeister und stieg mit einem überzeugenden 5:1-Sieg beim Vize der Landesliga-Staffel 3, der SpVgg F.A.L., auf. Vor allem die technisch versierte Offensivabteilung überzeugte beim Gastspiel im Linzgau. Allerdings brauchen sich die Singener nicht zu verstecken. Zwar ist ein Landesligist auswärts bei einem Verbandsligisten stets in der Außenseiterrolle, doch chancenlos dürfte der Aufsteiger aus dem Hegau nicht sein, gelang ihm doch mit sieben Punkten aus drei Spielen nahezu ein Traumstart in die Runde. Zudem verfügt der TSV momentan über die treffsicherste Offensive der Liga. (jr)