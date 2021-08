von unserer Sportredaktion

Fußball, SBFV-Pokal, 1. Runde: SC Gottmadingen-Bietingen – SG Dettingen-Dingelsdorf 2:1 (1:0). – Die Partie war ausgeglichen, das Chancenplus hatte aber die Heimelf. Die Gäste hatten eine Chance durch einen abgefälschten Schuss, kamen dann aber erst wieder kurz vor der Pause vor das Gottmadinger Tor. In der 19. Minute landete ein 30-Meter-Freistoß von Sven Faude im Netz – 1:0 für den SC. Derselbe Spieler hatte nach einem erneuten Freistoß (31.) das 2:0 auf dem Fuß. Die Chance von Gruber war noch besser. In der 45. Minute kratzte Bürer einen Heber von der Torlinie.

Pfostentreffer durch Schopper

Nach einem guten Spielzug traf Max Schopper den Pfosten. Das 1:1 durch Büttner zählte erst nach der Intervention des Linienrichters. Den möglichen Rückstand für den Gastgeber verhinderte Strölin beim Freistoß von Glöckler. Nach Vorarbeit von May erzielte Jan Faude dann den verdienten Siegtreffer für den SC. Im letzten Spielzug setzte May die Kugel nach Zuspiel von Barth an die Latte.

Tore: 1:0 (15.) Sven Faude, 1:1 (66.) Büttner, 2:1 (83.) Jan Faude. – SR: Redmann. – Z: 180.