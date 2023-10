3. Liga Frauen: TuS Steißlingen – TuS Schutterwald 21:27 (10:14). – Die Drittliga-Handballerinnen des TuS Steißlingen fanden gut in die Partie gegen den TuS Schutterwald, standen kompakt in der Abwehr und gingen mit viel Tempo nach vorne. So konnten sie sich in den ersten sieben Minuten einen 4:1-Vorsprung erarbeiten, was die Gästetrainer zu einer Auszeit zwang. Anschließend fand auch das Schutterwälder Team besser in die Partie. Insbesondere die technischen Fehler und die Fehlabschlüsse der Steißlingerinnen wurden zunehmend mit gutem Tempospiel bestraft. Nach dem Ausgleich in der 17. Minute drehte Schutterwald das Spiel und erarbeitete sich bis zur Halbzeit eine 14:10-Führung.

Die Steißlingerinnen wollten die Schwächephase schnell abhaken und Tor um Tor wieder aufholen. So blieben die Gastgeberinnen lange auf Schlagdistanz, verkürzten immer wieder um ein oder zwei Tore, jedoch schaffte es die Mannschaft von Trainer Andreas Wendel nicht, die Partie zu ihren Gunsten zu drehen. Schlussendlich siegte Schutterwald verdient mit 27:21.

Mit 2:8 Punkten steht der TuS Steißlingen nun auf dem vorletzten Tabellenplatz. Es gilt, die eigene Leistung zu analysieren und in der kommenden Woche an den Schwachstellen zu arbeiten, denn am Samstag steht für die Hegauerinnen das Kellerduell beim aktuellen Tabellenschlusslicht TV Nellingen auf dem Programm. (ser)

TuS Steißlingen: Pfahl, Leenen, Fuchs (Tor); Wöhr (1), Röh (7/4), Gaus (4), Grathwohl (2), Lang, Wohler, Blanke (1), Schmitt, Stumpf, Lauth (2), Borrmann, Espinosa (4).