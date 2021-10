von unserer Sportredaktion

Handball, 3. Liga Frauen: TSV Wolfschlugen – TuS Steißlingen 35:30 (22:15). – Gegen den TSV Wolfschlugen, eine weitere Spitzenmannschaft in der 3. Liga, gab es für die Steißlinger Handballerinnen nichts zu holen. Mit 30:35 musste sich das Team von Trainer Sascha Spoo geschlagen geben, wobei die Begegnung bereits nach der ersten Spielhälfte so gut wie entschieden war.

Dabei gingen beide Mannschaften von Anfang an mit offenem Visier in das Duell und in den ersten Minuten waren beide Abwehrreihen nicht wirklich vorhanden. So stand es nach nur fünf Minuten 4:4. Doch während sich die Defensive der Gastgeberinnen steigerte, ließ Steißlingen die gewohnte Kompaktheit vermissen. Vor allem die TSV-Spielerinnen Antonia Amann und Anna Tonn waren nicht in der Griff zu bekommen, und auch das Tempospiel von Wolfschlugen funktionierte hervorragend. Tor um Tor zog der TSV davon und beim Stand von 16:7 (19. Minute) sah sich TuS-Trainer Spoo bereits zum zweiten Mal gezwungen, eine Timeout zu nehmen. Durch eine Manndeckung auf Amann stabilisierte sich Steißlingen etwas, trotzdem ging der TuS mit einem 15:22-Rückstand in die Pause.

So galt es, Moral zu zeigen und ein Debakel zu verhindern. Dies gelang auch und angefeuert von ein paar mitgereisten Fans zeigte der TuS eine deutliche Leistungssteigerung. Im Tor überzeugte Sophie Leenen und vorne agierte der TuS mit dem siebten Feldspieler. Zwar konnte Wolfschlugen den Vorsprung zunächst halten (27:19/40.), doch Steißlingen gab nicht auf und verkürzte acht Minuten vor Ende auf 27:31, verlor aber dennoch mit 30:35. „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren, da hat Wolfschlugen unsere Schläfrigkeit eiskalt ausgenutzt. 22 Gegentore sind einfach zu viel bis zur Pause, und in der dritten Liga holt man das im Normalfall nicht mehr auf“, sagte TuS-Trainer Sascha Spoo. (mw)

TuS Steißlingen: Riebel, Pfahl, Leenen (Tor); Störr (1/1), Bauer (6), Röh (8/5), Wöhr (4), Grathwohl (3), R. Maier (1), Lauth (2), Rimmele (1), Irmscher, L. Maier (1), Espinosa (3).