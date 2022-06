Turnen, Bundesliga: StTV Singen – KTV Straubenhardt 39:43. – Eigentlich war das Singener Team um StTV-Trainer Axel Leitenmair ohne große Siegambitionen in den Heimkampf gegen Straubenhardt gestartet, zu gut ist der Gästekader bestückt. Ziel war es, sich mit guten Leistungen in die Sommerpause zu verabschieden, um dann im November das Projekt Klassenerhalt anzugehen. Dann aber wurde es dennoch spannend, lag zeitweise sogar ein Heimsieg im Bereich des Möglichen.

Die Gäste konnten sich den Luxus erlauben, ohne ihren Star Marcel Nguyen in den Hegau zu reisen. Als sich aber mit Andreas Brettschneider ein weiterer deutscher Spitzenturner in der KTV-Riege an den Ringen die rechte Schulter verletzte, kam Nervosität im Team auf.

Der Auftakt verlief unter den Erwartungen der StTV-Turner, denn am Boden hatten sie sich etwas ausgerechnet, aber nach drei Turnern führte der KTV schon mit 8:0, ehe Donnell Whittenburg bei seinem Heimdebüt auf 5:8 verkürzte. Am zweiten Gerät, dem Pferd, schien dann der Favorit voll in der Spur zu sein, das Gerät gewann Straubenhardt mit 15:0. „Hier war jeder aus dem KTV-Kader besser als unsere Turner“, war für StTV-Coach Leitenmair die deutliche 23:5-Gästeführung vor den Ringen keine Überraschung.

Doch hier profitierte der Gastgeber dann von der Verletzung von Andreas Brettschneider, der seine Ringe-Kür abbrechen musste und in der Folge auch nicht mehr eingesetzt werden konnte. So gingen die Ringe mit 12:4 an die Singener und es stand nach der Hälfte der Geräte nur noch 17:27.

Nach der Pause kamen die Singener gleich gut in den weiteren Wettkampf, denn sie dominierten beim Sprung und es ging mit einer knapper werdenden Gästeführung (25:30) an den Barren. Und auch hier setzten sich drei der vier Singener Turner im Eins-gegen-eins-Duell durch, so dass der Barren mit 11:5 an den StTV ging. Das bedeutete zugleich auch die 36:35-Führung vor dem Abschlussgerät, dem Reck. „Da wurden sie dann doch etwas nervös“, erkannte Leitenmair, dass sich die Gäste ihres Sieges nicht mehr so sicher waren, doch er ahnte bereits: „Die Führung vor dem Reck war zu knapp.“

Denn mit einem größeren Vorsprung hätte der StTV den Gegner zu einem höheren Risiko bewegen und daraus eventuell Kapital schlagen können. Doch dann nahm alles doch seinen erwarteten Verlauf: Das Reck und der Gesamtsieg gingen an den KTV Straubenhardt.

Dennoch hat man beim StTV das Ziel, mit einem guten Gefühl in die Pause zu gehen, erreicht. „Das war ein guter Wettkampf von uns“, durfte dann Leitenmair ein positives Fazit ziehen. Überzeugen konnte vor allem Donnell Whittenburg, der bei seinem Heimdebüt mit 17 Scorerpunkten auch das beste Ergebnis aller Bundesligaturner am vierten Wettkampftag verbuchte. „Er ist sehr positiv, er will, er pusht, spornt nach seinen Übungen die anderen an – ein echter Mannschaftsturner“, ist Leitenmair voll des Lobes und hat zudem festgestellt, dass sich der US-Amerikaner nach dem Wettkampf auch nicht zu schade war, beim Abbau zu helfen. (jr)