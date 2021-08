Die Ratiopharm-Arena wird neue Spielstätte der Volleyballer des VfB Friedrichshafen. Seit Ende September 2020 ist die ZF-Arena, die alte Heimat des Bundesligisten, geschlossen. Grund für den Schritt waren Mängel an der Dachkonstruktion. Übergangsweise waren die Volleyballer in die Messe umgezogen.

Der Start in die Volleyball-Bundesliga 2021/22 ist gefühlt noch weit weg, da sorgt einer der besten Vereine in Deutschland schon jetzt für einen krachenden Paukenschlag: „Der VfB Friedrichshafen wird in der kommenden Saison alle seine Spiele