American Football, Bezirksliga Baden-Württemberg: Angesichts der aktuellen Pandemie-Entwicklung haben sich die Verantwortlichen der Bezirksliga dazu entschlossen, die ohnehin schon reduzierte Saison 2020 abzubrechen. Die Konstanz Pirates beenden daher als Aufsteiger nach zwei Siegen in zwei Spielen die Runde als Tabellenführer.

Drei von sieben Bezirksliga-Mannschaften sind wegen der Corona-Auflagen gar nicht erst in die Saison gestartet. Die Konstanzer konnten bei den Ludwigsburg Bulldogs und im Bodenseestadion gegen die Blackforest Foxes aus Furtwangen gewinnen. Das Auswärtsspiel am Samstag in Offenburg wurde ebenso abgesagt wie die am kommenden Samstag angesetzte Begegnung gegen Ludwigsburg. (jr)