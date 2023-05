Auch der vierte Versuch, die 23. Auflage des Match Race Germany vor Langenargen durchzuführen, ist gescheitert. Das 22. Match Race Germany, über Jahre die qualitativ beste Segelveranstaltung auf dem Bodensee mit internationalen Spitzenseglern im Teilnehmerfeld, fand im Jahr 2019 statt. Danach gab es auf Grund der Corona-Auflagen Verschiebungen in den Herbst, dann wieder Absagen.

Und als die Coronalage eine solche Veranstaltung im Jahr 2022 wieder zuließ, spielte das Wetter nicht mit, der Bodensee hatte im vergangenen Jahr über Pfingsten einen extrem niederen Wasserstand, sodass der Hafen in Langenargen nicht als Basis für die Flotte in Frage kam und die Duelle Segler gegen Segler auch nicht so dicht am Ufer hätten durchgeführt werden können.

Nun sollte es im Jahr 2023 mit der 23. Auflage endlich klappen, doch auf Anfrage über den Stand der Vorbereitungen antwortete Match-Race-Gründer und Sportdirektor Eberhard Magg knapp per WhatsApp: „MRG 2023 findet nicht statt!“ Weitere Anfragen laufen ins Leere, im Match-Race-Center verneint eine Mitarbeiterin lediglich, dass diesmal wieder der Wasserstand ein Grund wäre.

Kein Corona, kein Niedrigwasser, dennoch keine Match-Race-Wettfahrten! Irritierend auch die Angaben im Internet. Auf der Website matchrace.de steht noch die veraltete Meldung „23. Match Race Germany 28.9.-3.10.2022“.

Auf match-center.de heißt es: „Match Race Germany 2023 vom 24.5.-29.5.2023 – Wenn Sie Interesse haben, am Match Race Germany 2023 als Partner, Aussteller oder Sponsor teilzunehmen, lassen Sie es uns wissen. Wir heißen Sie jetzt schon herzlich zum 23. Match Race Germany – dem Grand Prix von Deutschland und einziger Tourstopp der Profiserie World Match Racing Tour willkommen!“

Auf der Homepage der World Match Racing Tour ist der Bodenseetermin inzwischen schon gelöscht. In den Jahren vor Corona hatte sich die Veranstaltung vor Langenargen einen großen Fankreis geschaffen, der von der Meldung der neuerlichen Absage sicherlich enttäuscht sein wird. (jr)