Der in Konstanz wohnhafte Coach Steffen Kautzmann diskutiert in unserer neuen Kolumne Fußballthemen und gibt Tipps für Aktive und Trainerkollegen.

Die Weltmeisterschaft in Katar ist das erste große Turnier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft seit 2006, bei der ein anderer Chef an der Seitenlinie steht als Joachim Löw. An dieser Stelle lohnt der Blick hinter die Kulissen, auf Bundestrainer