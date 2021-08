Fußball vor 10 Stunden

Kantersieg gegen den FC Wahlwies: Beim SV Volkertshausen und Stürmer Jan-Niklas Schüller läuft es derzeit einfach – mit Videos!

Jan-Niklas Schüller vom SV Volkertshausen erzielte am vergangenen Wochenende in der Kreisliga-A-Partie gegen den FC Wahlwies die zwischenzeitliche 2:0-Führung. Am Ende setzte sich das Team um den 26-jährigen Stürmer 5:0 durch. Warum es für den SV Volkertshausen und ihn persönlich aktuell so gut läuft, hat uns Jan-Niklas Schüller erklärt.