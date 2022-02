Handball, Oberliga: TuS Steißlingen – TuS Schutterwald: 35:25 (15:12). – Der TuS Steißlingen hat vor eigenem Publikum am Ende souverän gegen den südbadischen Konkurrenten aus Schutterwald gewonnen. Dabei hatte die Mannschaft zu Beginn doch erhebliche Startschwierigkeiten, während der TuS Schutterwald einen guten Auftakt erwischte. Nach nur sieben Minuten führten die Gäste bereits mit 4:1.

5:0-Lauf des TuS Steißlingen

Doch dann stabilisierte sich die Steißlinger Abwehr. Der TuS Schutterwald musste hart für jedes einzelne Tor arbeiten und machte nun Fehler. Mit einem 5:0-Lauf konnte der TuS Steißlingen das Spiel zu seinen Gunsten drehen (14. Minute, 8:5) und zwang die Gäste dazu, eine erste Auszeit zu nehmen.

Diese zeigte Wirkung. Von nun an spielten die Schutterwälder deutlich konzentrierter und kamen immer wieder zum Torerfolg. Bis zum Pausenstand von 15:12 konnte der TuS Steißlingen die Führung nicht weiter ausbauen.

Steißlinger Abwehrriegel stark

Zu Beginn der zweiten Hälfte gelang dies deutlich besser. Schutterwald scheiterte immer häufiger am Abwehrriegel der Steißlinger. So konnten sich die Gastgeber bis zur 43. Minute auf 22:16 absetzen. Schutterwald probierte es noch einmal, mit einer Auszeit den Lauf der Gastgeber zu brechen. Doch vergeblich. In den letzten zehn Spielminuten gingen den angeschlagenen Gästen sichtlich die Kräfte aus. Steißlingen nutzte die Gunst der Stunde und konnte den Vorsprung bis zum Schlusspfiff noch auf zehn Tore ausbauen. Am Ende gewann der TuS Steißlingen verdient mit 35:25 und sichert sich neben zwei Punkten auch den direkten Vergleich gegen den TuS Schutterwald. (es)

TuS Steißlingen: Seeger, Walter (Tor), Storz (1), Weber (2), Maier (4), Klotz (1), Müller (2), Biedermann (1), Wildöer (2), Wangler (9/2), Hohlwegler (2), Wangler (5), Faeser (4), Euchner, Bartels (2)

Personalprobleme bei der HSG Konstanz II

SG H2Ku Herrenberg HSG Konstanz II 30:23 (15:11) – Die Personalprobleme bei der HSG Konstanz II spitzten sich zuletzt so sehr zu, dass es zu einem unerwarteten Comeback kam. Benjamin Schweda, der seine Karriere aufgrund einer schweren Knieverletzung im vergangenen Sommer frühzeitig beendet und den Trainer-Job übernommen hatte, schnürte noch einmal seine Handballschuhe und streifte sich das HSG-Trikot seiner dezimieren Mannschaft über. Diese schlug sich unter den widrigen Voraussetzungen in Herrenberg beachtlich und musste sich am Ende etwas zu hoch mit 23:30 (11:15) beugen.

HSG Konstanz kämpft sich auf 20:22 heran

In einem interessanten Spiel hatten die Württemberger dank ihrer aggressiven, flexiblen Abwehr lange Vorteile und zogen noch vor der Pause mit fünf Toren davon. Obwohl Herrenberg bis auf 22:15 erhöhte, war die Begegnung nach 42 Minuten nur scheinbar frühzeitig entschieden.

Jetzt begann die stärkste Phase der Drittliga-Reserve, die binnen Minuten auf 20:22 aufschloss und alles wieder völlig offen gestaltete. Aus einer beweglichen Deckung heraus wurden Ballgewinne kreiert und in höchstem Tempo in schnelle Tore umgemünzt. Dazu konnte Youngster Konstantin Pauli gleich zwei Siebenmeter parieren. Fünf Minuten, in denen das Potenzial der Gäste aufblitzte.

Unerfahrenheit und fehlende Abgezocktheit

Im Anschluss wurden jedoch auch die Unerfahrenheit und fehlende Abgezocktheit ersichtlich. Innerhalb kürzester Zeit mussten mit Kai Mittendorf, Jonas Hadlich und Constantin Eich gleich drei Spieler für zwei Minuten auf die Strafbank. Für HSG-Trainer Vitor Baricelli der „mentale Knackpunkt“ für einen um ein paar Tore zu hoch ausgefallenen Erfolg der SG H2Ku Herrenberg. „Wir haben toll gekämpft und können viel mitnehmen, insbesondere was die Deckungsleistung angeht. Machen wir einmal den Ausgleich oder die Führung, verläuft das Spiel anders“, bilanzierte der 25-jährige Coach. (joa)

HSG II: Herrmann, Pauli (beide Tor); Schweda, Mittendorf, Mack (1), Stotten (3), Koch (1), Herbel (12/4), Eich (2), Knipp (3), Koester (1), Hadlich, Czako.