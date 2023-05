Jugendfußball vor 11 Stunden

Jugendfußball-Spektakel am Donnerstag im Öhninger Brühlstadion – und wir sind vor Ort!

Die Endspiele des Jugend-Bezirkpokals finden am Donnerstag in Öhningen statt. Ab 10 Uhr werden in fünf Finalpartien im Brühlstadion die Sieger ausgespielt. Die SÜDKURIER-Sportredaktion berichtet von allen Spielen.