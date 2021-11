Handball, 3. Liga Frauen Staffel F: SV Allensbach – TuS Metzingen II 41:18 (21:8). – Die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach bleiben zuhause ungeschlagen. Gegen die Bundesligareserve der TuS Metzingen gelang ein deutlicher 41:18-Sieg. Zwar erwischten die Gäste den besseren Start und führten schnell mit 2:0, doch Allensbach gelangen in der Folgezeit schön vorgetragene Angriffe, die allesamt über die rechte Seite abgeschlossen wurden.

Kapitänin Nadja Greinert und Geburtstagskind Charleen Heieck waren jeweils zweimal erfolgreich. Dann bauten die Gastgeberinnen ihre Führung sukzessive aus. Durch einen 6:0-Lauf stand es in der 13. Minute bereits 10:3. Metzingen versuchte die Angriffe lange auszuspielen, doch die SVA-Defensive arbeitetet konsequent, und so ergaben sich immer wieder Möglichkeiten für schnelle Gegenstöße über die erste und zweite Welle. Der 21:8-Pausenstand sorge für gute Stimmung in der Halle.

In der zweiten Hälfte bot sich den Zuschauern das gleiche Bild. Die Allensbacherinnen blieben in Abwehr und Angriff konzentriert. Besonders Julia von Kampen und Laura Epple hatten am Torewerfen Gefallen gefunden. Epple war es auch, die in der 57. Minute den 40. Treffer für ihre Farben erzielte. Am Ende stand ein deutlicher 41:18-Erfolg.

Durch den sechsten Sieg klettern die Allensbacherinnen auf Platz drei. Am kommenden Wochenende ist das Team vom Bodensee spielfrei, ehe es dann in die letzten beiden Partien der Hinrunde gegen den TSV Heiningen und den TV Nellingen geht. Fehlen wird bis auf weiteres Spielmacherin Tabea Maier. Die Diagnose der Verletzung aus dem Spiel gegen Gröbenzell lautet Bruch des Sprunggelenks. (asp)

SVA: Arno, Petrovic (Tor); Mitreiter (1), Müller (3/1), Hoefs (3), Goudarzi (1), Greinert (6/2), Walz (1), Bok (3/2), Gisa (4), von Kampen (6), Epple (8/1), Rinkeviciute (2), Heieck (3). – Z: 220.

Zweiter Sieg in Serie für Steißlingen

TuS Steißlingen – TV Nellingen 30:21 (9:9). – Der TuS Steißlingen hat gegen den TV Nellingen den zweiten Sieg in Serie eingefahren und sich weiter im Tabellenmittelfeld festgesetzt. Gegen die Gäste aus Stuttgart dominierten die Hegauerinnen vor allem in der zweiten Halbzeit. Zu Beginn wirkten beide Teams allerdings etwas nervös, und es wurden viele Chancen nicht genutzt. Nach dem 1:0 durch Jennifer Grathwohl nach 30 Sekunden mussten die Steißlingerinnen ganze zehn Minuten warten, bis der Ball wieder im Nellinger Tor landete. Doch auch die Gäste taten sich schwer – so stand es nach zehn Minuten nur 2:2. Nach dem 4:2 glich Nellingen postwendend zum 4:4 (16.) aus. Dieses Spiel wiederholte sich bis zur Halbzeit, wobei sich TuS-Torhüterin Sophie Leenen bis zum 9:9-Pausenstand mit drei gehaltenen Strafwürfen auszeichnete.

In der ersten Hälfte waren die Steißlingerinnen vor allem mit der Leistung in der Defensive zufrieden, nun steigerten sie sich auch im Angriff. So setzten sich die Blau-Weißen im zweiten Durchgang mit zwei Kreisläuferinnen mit einem 5:1-Lauf erstmals etwas weiter ab. Als Selina Röh auf 15:10 (38.) erhöhte, kam der TuS-Express ins Rollen (18:11/41.). Dieser Zwischenspurt war entscheidend. Näher als fünf Tore kam Nellingen nicht mehr heran und spätestens beim von 26:16 (52.) war die Begegnung entschieden. So gewann der TuS Steißlingen verdient mit 30:21. „Diese zwei Punkte gegen einen direkten Konkurrenten waren enorm wichtig, so kann es weitergehen“, sagte der Steißlinger Trainer Sascha Spoo. (mw)

TuS Steißlingen: Riebel, Pfahl, Leenen (Tor); Störr (3/3), Bauer (4), Röh (8/4), Wöhr (2), Grathwohl (7), R. Maier (2), Müller, Lauth, Rimmele, Martin, Irmscher, Espinosa (4). – Z: 250.