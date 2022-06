Fußball vor 11 Stunden

Jubel bei Singen II, verhaltene Freude in Hausen: Das Saisonfinale der Hegauer Rivalen – mit Videos!

Der Kampf um die Meisterschaft in der Kreisliga B1 war bis zur letzten Minute ein spannendes Nachbarschaftsduell. Der FC Singen II steigt in die Kreisliga A auf, während der SV Hausen in die Relegation muss.