HSG Konstanz II- HC Neuenbürg 38:26 (19:10)

Die HSG Konstanz II kommt wieder ins Rollen: Der HC Neuenbürg, im Hinspiel beim 30:31 noch knapp am Punktgewinn gegen die Drittliga-Reserve vorbeigeschrammt, hatte beim 26:38 (10:19) keine Chance und war fast schon zur Pause geschlagen. Bei der HSG hingegen ist das Tempo und die Spielfreude zurück.

HSG Konstanz II Herrmann, Ebert, Pauli (alle Tor); Schweda (1), Mittendorf (2), Böhlefeld (3), Mack (5), Koch (2), Fehrenbach (12), Herbel (4/2), Merz (3), Eich (1), Koester (1), Hadlich (3), Osann (1).

Von der ersten Minute an war ein klarer Plan und die harte Arbeit in den letzten Wochen von Vitor de Faria Baricell und Benjamin Schweda mit ihrer Mannschaft zu erkennen. Auch ohne Linkshänder im Rückraum – Jo Knipp war nach der Verletzung von Joschua Braun mit der ersten Mannschaft in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga in Hanau aktiv – zeigten sich die Gelb-Blauen hungrig, leidenschaftlich und sehr variabel.

Egal ob Jonas Hadlich, Benjamin Schweda, Nico Koch oder Fynn Osann – wer auch auf Halbrechts einsprang, machte dies sehr ordentlich. „Wir haben eine richtig gute Leistung in der Abwehr hinbekommen“, freute sich Baricelli über den kompakten Riegel, an dem es kaum ein Vorbekommen gab. Wenn doch, dann war Torwart Moritz Ebert zur Stelle und schickte seine schnellen Außenspieler auf die Reise. Rechtsaußen Felix Fehrenbach war an diesem Tag als „Speedy Gonzales“ die „schnellste Maus“ der Partie und mit zwölf Treffern nicht zu stoppen. Nur zehn Gegentore mussten die Gastgeber in der ersten Halbzeit hinnehmen, legten selbst aber schon 19 vor.

HSG-Talente mit viel Druck nach vorne

Dabei war Neuenbürg in den ersten 15 Minuten (8:7) gut im Geschäft, konnte aber nach eigener Auszeit das hohe Tempo der HSG-Talente nicht mehr mitgehen. Stattdessen war der Torhunger der Konstanzer zu keiner Zeit zu stillen. Bis zur letzten Minute schraubten sie das Ergebnis immer weiter nach oben.

Baricelli: „Unser Tempospiel und der schnelle Ball nach vorne war wirklich sehr gut. Die Jungs haben 60 Minuten lang unseren gemeinsamen Plan umgesetzt.“ Zudem lobte er das Entscheidungsverhalten seiner jungen Mannschaft, die sich weiter auf einen gut mit dem Keeper harmonierenden Block verlassen konnte.

Trainer Baricelli lobt sein Team

Allen voran Kai Mittendorf und Luca Merz stellten im Innenblock (fast) alles zu. Letztlich zahlte sich die Vorabreit aus, in der Baricelli immer wieder das Mindset angesprochen hatte. Voller Fokus und Konzentration über die volle Distanz forderte er ein – seine Spieler lieferten. Zwar gab es selbstredend ein paar Momente, in denen es nicht so gut lief, doch die HSG Konstanz II fand jedes Mal schnell wieder zu ihrer Leistung zurück und ließ den Ball schnell durch die eigenen Reihen laufen. Der brasilianische Trainer der HSG konnte angesichts eines „tollen Spiels“ zufrieden lächeln. „Ich hoffe, das geht weiter so. Die Jungs haben richtig Bock, alles zu geben.“ (joa)

TV Bittenfeld II – TuS Steißlingen 25:31 (10:15)

Der TuS Steißlingen hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Baden-Württemberg-Oberliga einen weiteren wichtigen Schritt gemacht. Der Mannschaft von Trainer Dominik Garcia gelang nach einer sehenswerten Leistung gegen den Tabellendritten TV Bittenfeld die Revanche für die deutliche Niederlage im Hinspiel.

Steißlingen kam gut in die Partie

Der TuS Steißlingen war von Anfang an gut im Spiel und konnte sich schnell eine erste Führung erspielen (11:8). Die Defensive stand gut und der TV Bittenfeld II kam nur selten zu erfolgreichen Torabschlüssen. Nach dieser verpassten Anfangsphase musste der TV Bittenfeld II die erste Auszeit der Partie nehmen. Diese zeigte zunächst keine Wirkung. Der TVB konnte den Vorsprung nicht mehr verkürzen. Der TuS Steißlingen konnte die Gastgeber regelrecht überrumpeln und nahm zur Pause einen komfortablen 15:10-Vorsprung mit in die Kabine.

TuS Steißlingen F. Wangler (8), M. Wangler (6), Wildöer (4), Hohlwegler (4), Weber (3), Müller (2), Klotz (2), Hipp (2), Walter, Seeger, Maier, Gattinger, Bartels.

Auch in der zweiten Halbzeit konnte der TV Bittenfeld II nicht zu seiner gewohnten Stärke finden. Die Mannschaft des Gastgebers war sehr oft mit der sehr kleinlichen Linie der Schiedsrichter nicht einverstanden und ließ sich dadurch stark verunsichern. Der TuS Steißlingen blieb dagegen sehr konzentriert und brachte das Ergebnis recht ungefährdet ins Ziel. So konnten die Steißlinger Handballer mit einer erneut starken Leistung weitere Big-Points einfahren. (es)