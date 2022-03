von Andreas Joas

Handball, 3. Liga: Schon vor zwei Jahren wollte Joschua Braun im Rahmen seines Mathematik-Studiums den großen Schritt nach Australien wagen – doch die Corona-Pandemie machte dies zunichte. Nun sind die Grenzen wieder offen, und der Linkshänder möchte die Chance ergreifen. „Er hat jetzt kurzfristig diese Chance bekommen“, erklärt André Melchert und sah sich damit einer großen Herausforderung bei der Kaderplanung für die neue Saison konfrontiert. „Für uns ist das ein großer Verlust, sportlich wie menschlich, und kam etwas überraschend. Wir wollen ihm diese Chance jedoch trotz bestehenden Vertrags nicht nehmen.“

Der 23-jährige Braun möchte sich gerne mit seinem zweiten Zweitliga-Aufstieg mit der HSG in ein großes Abenteuer verabschieden. Wenn der Konstanzer Geschäftsführer auf die Entwicklung des Linkshänders, der seinen Bachelor in Mathematik absolviert hat, zurückblickt, spricht er viel Lob aus. Frisch der A-Jugend entwachsen, kam der gebürtige Laupheimer 2017 aus Göppingen und bewies sich zunächst in der HSG-Reserve, mit der er zwei Aufstiege feierte. Bald wurde Braun auch in der ersten Mannschaft zum Leistungsträger, stieg mit ihr in die 2. Bundesliga auf feierte den Klassenerhalt. In dieser Saison erzielte der Rückraumspieler 59 Tore. Melchert: „Joschi ist ein Spieler, den wir selbst über die Jahre entwickeln konnten. Er hat das sehr gut gemacht und ist den optimalen Weg für einen jungen Spieler gegangen.“

Viele Freunde von Joschua Braun zog es bereits direkt nach dem Abitur nach Australien. Weitere während des Studiums. Er selbst räumte zunächst dem Handball die höchste Priorität ein. Bevor sein Master-Studium endet, wollte aber auch er noch ein Semester im sechstgrößten Staat der Erde verbringen. In Sydney wird er in dieser Zeit studieren, sich fit halten – und womöglich auch Handball spielen. „Ich möchte meinen Horizont erweitern. Land, Leute, und die Natur entdecken“, erzählt er. Wobei nun jedoch im Vorfeld gar nicht mehr viele Pläne gemacht werden. „Das hatte ich vor zwei Jahren gemacht und wurde dann enttäuscht“, so Joschua Braun. Nun soll alles klappen. „Die spontanen Dinge sind sowieso die lustigsten“, lacht der Torjäger.

Bis es soweit ist, gilt die ganze Konzentration ohnehin dem großen Ziel Aufstieg in einer schweren und unberechenbaren Aufstiegsrunde. „Die Mannschaft hätte sich das verdient. Alle haben viel dafür gearbeitet. Wir sind ein sehr offenes, junges Team, das sehr viel Spaß zusammen hat und alles gibt“, sagt Braun. Unvergessen bleibt Braun das letzte Spiel in der 2. Bundesliga vor dem Saisonabbruch aufgrund der Corona-Pandemie. In letzter Sekunde hatte er den Siegtreffer in Aue markiert und war Sekunden später unter der jubelnden Mannschaft verschwunden.

Braun fühlt sich wohl am Bodensee und in der Schänzlehalle. Das wird deutlich, wenn der Mathematiker von „den besten Fans“ spricht. „Das ist wirklich der Wahnsinn. Auswärts, daheim, der Support ist immer geil.“ Nach dem Abstecher auf die Südhalbkugel möchte er sein Studium in Konstanz beenden. Und vielleicht eine Doktorarbeit drauflegen. Doch wie er schon sagte: So weit wird noch nicht geplant. Die spontan-sten Dinge sind eben die schönsten.