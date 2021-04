von unserer Sportredaktion

Handball: Beim TuS Steißlingen gibt es momentan eine emotionale Achterbahnfahrt: Vor einer Woche wurde voller Freude der Aufstieg des Frauen-Teams in die 3. Liga verkündet, jetzt folgt ein heftiger Nackenschlag – Jonathan Stich muss als Trainer bei den Männern aussteigen. Mit Dominik Garcia, bisher Trainer der zweiten Mannschaft, wurde allerdings bereits ein Nachfolger gefunden. Stich, im Hauptberuf in leitender Position bei einer Sparkasse in der Region angestellt, wechselt im Herbst seinen Arbeitgeber. Und der sitzt in Heidelberg. Mit dem beruflichen Wechsel vom Bodensee an den Neckar ist Stichs Engagement beim TuS Steißlingen nicht mehr vereinbar.

„Das Jobangebot kam sehr unverhofft und ist für mich eine tolle berufliche Entwicklungschance. Mein Herz hängt natürlich am Verein und vor allem am Team, das durfte allerdings bei der Entscheidung keine Rolle spielen. Im Fokus stand die berufliche Chance – und die sprach für Heidelberg“, gibt Jonathan Stich Einblick in seine Entscheidungsfindung.

Erfolgsgarant Stich

Mit Jonathan Stich geht ein echter Erfolgsgarant: Drei Titel, zunächst mit der zweiten Mannschaft in der Landesliga, zweimal Meister mit der ersten Mannschaft in der Südbadenliga und zwei Jahre BW-Oberliga-Handball in Steißlingen, fallen in seine kurze Trainer-Ära. Eine starke Bilanz.

Schnelle Lösung gefunden

Kurzfristig gleichwertigen Ersatz zu verpflichten, noch dazu Anfang April, schien sehr schwierig. Erster Ansprechpartner war B-Schein-Inhaber Dominik Garcia (39), der bis dahin die zweite Mannschaft in der Landesliga coachte. Und die Bemühungen von Manager Stefan Maier waren sofort von Erfolg gekrönt: „Nach Abstimmung mit meiner Familie nehme ich diese neue Herausforderung sehr gerne an“, so Garcia in einem ersten Statement. „Ich freue mich riesig darüber, dass mir der Verein diese Aufgabe zutraut und werde alles geben, die Erwartungen an mich zu erfüllen“.

Dominik Garcia. | Bild: privat

Auch Stefan Maier zeigt sich erleichtert: „Ich hatte eine lange Kandidatenliste. Mir ist allerdings diese vereinsinterne Lösung am liebsten, weil wir von Dominik zu 100 Prozent überzeugt sind und er den Verein, die Spieler und das gesamte Umfeld bestens kennt“. (ms)