von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Elias Keller vom TuS Gottmadingen startete bei einem U18-Jugendländerkampf im italienischen Brixen über 110m Hürden. Es lief nicht ganz optimal an der achten und neunten Hürde und für ihn wurden 14,77 Sekunden als Siebter gestoppt. Auch in der Staffel über 4x100m (43,10 Sekunden) war er am Start. Jolanda Kallabis aus Stockach startete hier über 400 m Hürden und siegte überlegen in 43,10 Sekunden.

Ben Bichsel in Gräfeling Dritter

Ben Bichsel (LG Radolfzell) übersprang in Gräfelfing beim Meeting „Touch the clouds“ zwar „nur“ 4,81m (Platz 3), zeigte sich aber zuversichtlich, dass er die WM-Norm von 5,05m noch schafft. Auch wenn seine Sprünge Richtung Latte noch unsicher waren, zeigte er sich gut in Form. (her)

Enrico Güntert in Sprinterlaune

Enrico Güntert zeigte sich bei der Kurpfalz-Gala in Weinheim in Sprinterlaune. Nach seinem Sieg in der Schweiz in der Nationalliga über 100m in 10,45 Sekunden zeigte er im Trikot des TV Engen wieder eine starke Leistung. Im Duell mit den besten Sprintern Deutschlands mit internationaler Beteiligung belegte er im B-Endlauf Platz zwei. Sein Saisonziel ist die EM in München mit der Schweizer Nationalstaffel und eine Zeit unter 10,40 Sekunden. Robert Fülle, (ehemalig LG Radolfzell, jetzt SSV Ulm) belegte Platz zwei in Weinheim über 800m in starken 1:51,13 Minuten. Sandra Dinkeldein (ehemalig Steißlingen, jetzt SV Werder Bremen) wurde Vierte im B-Endlauf in 12,07 Sekunden. Im Vorlauf lief sie 11,91 Sekunden. Über 200m gelang ihr eine tolle Zeit in 24,59 Sekunden. Sie wurde Gesamtvierte. (her)