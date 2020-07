Diesmal war Hoan Luu mit seiner Torwand und der #Igot5onitchallenge bei den Frauen des TSV Aach-Linz. Die spielen in der Landesliga und haben eine tolle Saison hinter sich. Wer die meisten Punkte geholt hat? Schaut selber rein. Insgesamt versuchten sich 15 Spielerinnen an dem Wettbewerb, den wir in Kooperation mit Wiestehtes.com ausrichten. Die Top 3 könnt ihr euch in voller Länge anschauen.

Video: Hoan Luu

Und wieviele Punkte schaffen deine Spieler im Verein? Meld dich auf info@wiestehtes.com und vereinbare einen Termin mit Hoan Luu.