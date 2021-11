Turnen, Bundesliga: StTV Singen – TV Schwäbisch-Gmünd-Wetzgau 32:43. – In der gut besuchten Münchriedhalle turnte der StV Singen im letzten Liga-Wettkampf gegen den TV Schwäbisch-Gmünd-Wetzgau. Die Singener wollten es dem Favoriten so schwer wie möglich machen. Am ersten Gerät, dem Boden, musste Singen beginnen. David Schlüter eröffnete den Wettkampf am Boden. Trotz eines Ausgangswertes von 5,1 und einer Endnote von 13.05 Punkten gingen die Punkte an die Gäste. Ivan Stretovich holte mit einer mit Höchstschwierigkeiten gespickten Übung vier Punkte für die Gastgeber. Trotzdem verlor der StTV mit 4:7 Punkten den Boden.

Am Seitpferd lief es etwas besser. Stefano Patron turnte hier eine schöne Übung. Zum Unverständnis der Fans in der Müchriedhalle wurde das Duell allerdings mit einem Unentschieden gewertet. Tim Leitenmair turnte anschließend gegen Andreas Toba und verlor nur ganz knapp mit einem Punkt. Damit ging auch das Seitpferd an die Gäste. An den Ringen mussten die Gastgeber vorlegen. Es begann Julian Weller, der sich seinem Gegner geschlagen geben musste. Stefano Patron holte im Anschluss vier Punkte für den StTV Singen. Mit seiner starken Übung sicherte sich Luca Pollin drei Punkte. So gingen auch die Punkte bei den Ringen mit 7:8 an die Gäste.

Beim Zwischenstand von 16:21 Punkten ging es in die Pause. Danach wurde es noch einmal richtig spannend. Die StTV-Turner Ivan Stretovich, Julian Weller, Daniel Popescu und Luca Pollin gewannen den Sprung mit 9:2 Punkten. Die Zuschauer in der Halle tobten, da ihr StTV nun mit 25:23 Punkten vorne lag. Dann der Schock: Stefano Patron stürzte am Barren, sodass dieses Gerät mit 2:12 Punkten verloren ging. Beim abschließenden Reck wurde es aber dennoch wieder spannend. Zum Gesamtsieg reichte es aber nicht mehr. Trotz einer beachtlichen Leistungssteigerung nach der Pause verloren die Singener den Wettkampf mit 32:43 Punkten, wurden aber dennoch von den Zuschauern gefeiert. Top-Scorer wurde Nationalmannschaftsturner Carlo Hörr vom TV Schwäbisch-Gmünd-Wetzgau.

Durch diese Niederlage bleibt der StTV Singen auf dem vierten Platz in der Staffel B der Bundesliga. Somit kommt es am kommenden Samstag in der Münchriedhalle zum Halbfinale um den Abstieg. Gegner ist der SC Cottbus. Der entscheidende Wettkampf beginnt um 18 Uhr (Einlass 16 Uhr, Einturnen 17 Uhr). Eintrittskarten können in der StTV-Geschäftsstelle (täglich von 9 bis 12 Uhr, dienstags von 14.30 Uhr bis 17 Uhr, donnerstags von 14.30 Uhr bis 18 Uhr) oder an der Abendkasse erworben werden. In der Halle gilt die 2G–Regel mit Maskenpflicht.