Zwei Tore, zwei Vorlagen. Die Statistiken von Jana Hornstein konnten sich beim Spiel gegen den SV Litzelstetten, das die SG Aach Linz/Denkingen mit 5:0 gewann, sehen lassen. „Ich bin sehr zufrieden mit mir und meiner Leistung“, freute sich die Nummer 6 der Gäste nach der Partie.

Die Mittelfeldspielerin ist seit ihrer Kindheit vom Fußball begeistert. „Ich spiele ununterbrochen – seit den Bambinis. Angefangen hat alles beim SV Großschönach. Dort habe ich bis zur E-Jugend gespielt, auch mit Jungs zusammen.“ Mit Erfolg!

„Viele aus dem Team sind meine Freunde geworden. Und außerdem sind die physischen Unterschiede damals noch nicht so groß gewesen, wie das heute im Männer- und Frauenfußball der Fall sein mag“, so Hornstein.

Nach nur elf Minuten führte ein Eckball von Hornstein zur 1:0-Führung für die Gäste. Leonie Jäger erzielte diese per Kopf.

Leonie Jäger köpft zum 1:0 für die SG Aach-Linz/Denkingen ein. Video: Eugenio Marino

Was sich bei Hornstein kaum von vielen anderen Fußballerinnen unterscheidet, ist die Art, wie sie zum Fußballspielen gekommen ist. Wie so oft hat die Familie ihren Beitrag geleistet. „Meine Mama und Papa haben beide Fußball gespielt. Er hat einfach immer dazugehört und war stets ein Teil meines Lebens.“

Jana Hornstein schiebt zum 2:0 ein. Video: Eugenio Marino

Tennis oder Fußball?

Selbst wenn Fußball für Hornstein der beste Sport der Welt ist, so hat auch sie früher andere Aktivitäten ausprobiert. Das Ergebnis? „Ich habe es mal mit Tennis versucht, aber die Priorität lag bei mir immer auf Fußball. Wenn das Training oder ein Spiel auf dem Programm stand, dann bin ich dort hingegangen.“

Der Jubel nach dem 3:0 für die SG Aach-Linz/D. durch Julia Götz. Video: Eugenio Marino

Das viele Training hat sich ausgezahlt, denn auf ihre Vorlage zum 1:0 folgten ein eigener Treffer und eine weitere Vorlage zum 3:0, welches Julia Götz erzielte (27.). Eine hervorragende Leistung der Gäste aus dem Linzgau in der ersten Halbzeit.

Zwischen Fußball und Flugzeugen

Bleibt bei so einer Liebe zu Fußball überhaupt noch Zeit für andere Dinge? Teilweise, denn wenn sie nicht auf dem Platz ist, steht sie neben dem Platz an der Seitenlinie. „Ich bin als Jugendtrainerin für die G-Jugend tätig“, erzählt Hornstein, die in Friedrichshafen als Marketing-Managerin am Bodensee-Flughafen tätig ist.

„Für die Zukunft könnte ich es mir auch gut vorstellen, irgendwann einen Trainerschein zu machen. Im Moment habe ich noch zu viel zu tun“, sagt sie lachend.

Schweinsteiger als großes Vorbild

Hornstein ist übrigens Anhängerin des FC Bayern. „Bastian Schweinsteiger war mein Idol. Manuel Neuer finde ich auch gut.“ Gegen den SV Litzelstetten war Hornstein jedoch nicht in Schweini-Manier in der Defensive, sondern eher als treffsichere Torjägerin aktiv.

Larissa Siber erhöht auf 4:0. Video: Frederick Woehl

Nach dem 4:0 durch Larissa Siber (77.) machte Hornstein schließlich ihren Doppelpack perfekt und vollendete zum 5:0 für die SG, die damit einen verdienten Auswärtssieg feierte.