Der Hegau-Bodensee-Turngau musste seine Hauptversammlung am 21. März aufgrund der Corona-Pandemie absagen. An ein persönliches Treffen der Vereinsvertreter und Vorstände aus 87 Vereinen war in den letzten Wochen nicht zu denken.

Die Lockerungen werden zwar immer weiter ausgeweitet, jedoch ist an eine Versammlung mit über 100 Teilnehmern mit den entsprechenden Abstands- und Hygienemaßnahmen noch nicht denkbar. Ein entsprechendes Gesetz ermöglicht es in diesem Jahr für Vereine, ihre Hauptversammlungen und Abstimmungen auch als digitale Online-Sitzung durchzuführen.

Der neue Termin für die Jahreshauptversammlung steht nun fest, der 20. Juni 2020, 14.30 Uhr. Vorab wurden alle Vereine eingeladen und informiert und es gab die Möglichkeit, an einer Test-Abstimmung teilzunehmen.

Die Hauptversammlung wird in diesem Jahr leider ohne Ehrungen verdienter Mitarbeiter aus den Vereinen stattfinden. Die überregionalen Ehrungen von DTB und BTB werden auf das Jahr 2021 verschoben, die HBTG-Ehrungen mit silberner und goldener Gauehrennadel wurden den Vereinen direkt zugeschickt.

Die gewohnten Programmpunkte aus der Hauptversammlung sollen wie immer stattfinden, auch wenn sich die Teilnehmer digital an der Versammlung beteiligen. Neben Wahlen für verschiedene Vorstandsämter und der Genehmigung des Haushaltsplans und Verabschiedungen steht ein weiterer wichtiger Punkt auf der Liste: das 150-jährige Jubiläum des Hegau-Bodensee Turngau im kommenden Jahr 2021 mit seinen geplanten Veranstaltungen.

Unter dem Motto „GoSports – Mach mit – bleib fit“ wollen sich die Turn- und Sportvereine aus dem Hegau-Bodensee-Turngau mit Auftritten, Informationen über ihre Angebote und Mitmachangeboten bei drei Veranstaltungen in Konstanz, Singen und Meersburg präsentieren.

Ein weiteres Wochenende wird dem Wettkampfsport für alle Altersklassen in Radolfzell gewidmet sein. Ein Festakt im September 2021 und die Turnschau unter dem Motto 150 Jahre Turngau runden das Veranstaltungspaket ab.

Aufgrund der aktuellen Lage hat sich der Vorstand des HBTG dazu entschlossen, die Turnschau 2020 in der Münchriedhalle in Singen abzusagen. Im Hinblick auf die Abstandsregelungen wäre es undenkbar, eine spannende und gelassene Turnschau zu veranstalten.

Abgesehen davon ist es den Vereinen im Moment noch nicht möglich, den Trainingsbetrieb geregelt wieder aufzunehmen oder sich auf eine Turnschau vorzubereiten.