von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Bei den Aktiven war es Tom Bichsel (LG Radolfzell), der beim 100m-Lauf in 11,73 Sekunden und einem Diskuswurf mit 37,01m die Akzente setzte. Sein Bruder Ben war mit 11,46 Sekunden über 100m und 41,83m mit dem etwas leichteren Diskus ebenfalls dominierend in der U20.

Die Läufer des TV Konstanz dominierten die 800m Konkurrenz der U18. Oskar Padberg (2:20,05 Minuten) setzte sich vor seinen Vereinskameraden Florian Zahn (2:21,74 Minuten) und Felix Odenwald (2:22,52 Minuten) durch. Der 15-jährige Samuel Köbele aus Radolfzell (M15)setzte den Glanzpunkt im 100m-Lauf mit tollen 12,47 Sekunden und im Weitsprung mit ebenfalls herausragenden 5,25m. Lars Waitschull (TSV Aach-Linz) gewann im Weitsprung der U14 (4,88m), im Diskuswurf gelang ihm ein Wurf auf 30,54m. Maurizio Axmann (StTV Singen) war stark im Hochsprung (1,56m) und über 800m (2:24,55 Minuten). Der 15-jährigen Lea Brauner (StTV Singen) gelang ein Sprung über 5m im Weitsprung. Mit 5,02m gewann sie klar.

Erik Elsner von der LG Radolfzell (M12) siegte im Sprint (75m in 10,43 Sekunden) und über 800m in starken 2:35,64 Minuten sowie im Weitsprung mit 4,56m. Ein toller Satz auf 4,95m und eine tolle Serie mit allen Sprüngen über 4,70m gelangen der 13-jährigen Panah Elina Haghighat von der LG Radolfzell. Hier reift ein Talent heran, das schon etliche Qualifikationsnormen für den Regionalkader, der im Herbst nach Mannheim eingeladen wird, erreicht hat. (her)