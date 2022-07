SBFV-Pokal, 1. Hauptrunde: In der ersten Hauptrunde des südbadischen Verbandspokal kommt es bereits zu einer Reihe brisanter Duelle. Allerdings genießen die Pokalspiele bei den Trainern einen unterschiedlichen Stellenwert, denn vielfach leidet die Vorbereitung ohnehin unter personellen Engpässen in der Urlaubszeit und eine Woche später beginnt in der Landes-, der Verbands- und der Oberliga die Saison.

Fußball Kader, Ziele, Titelchancen: Die Porträts der 16 Landesliga-Klubs im Überblick Das könnte Sie auch interessieren

Zudem lauert im Pokal auch immer die Gefahr, dass sich Erfolge in den ersten Runden als Bumerang erweisen können, wenn dann im weiteren Saisonverlauf zusätzliche Spiele die Aufmerksamkeit der Aktiven auf sich ziehen – schließlich träumt nahezu jeder Kicker von einem Einsatz im DFB-Pokal, der im Erfolgsfall winkt.

1. FC Rielasingen-Arlen – FC Singen 04 (Samstag, 17.30 Uhr)

Sowohl der FC Singen als auch der 1. FC Rielasingen-Arlen erlebten dieses Fußballfest in den vergangenen 25 Jahren jeweils zwei Mal, nun treffen die beiden Nachbarn gleich in der ersten Runde in Südbaden aufeinander.

Als Oberligist zählt der 1. FC Rielasingen-Arlen, der den Pokal 2020 und 2017 gewinnen konnte, ohnehin zu den heißen Kandidaten auf den Cupsieg. Dass einem aber gegen hochmotivierte Nachbarn nichts geschenkt wird, musste die Schilling-Elf im Vorjahr erfahren, als schon in der ersten Runde beim FC Radolfzell Endstation war.

Fußball Nächster Triumph für ESV Südstern Das könnte Sie auch interessieren

Dennoch betont FCR-Trainer Michael Schilling, dass man den Pokal durchaus ernst nehme, denn schließlich lockt mit dem Einzug in den DFB-Pokal auch ein satter Zuschuss zum Saisonbudget.

Für einen zusätzlichen Kick beim Verbandsliga-Rückkehrer FC Singen 04 dürfte auch die Tatsache sorgen, dass neben Spielertrainer Christian Jeske eine ganze Reihe von Spielern wie Sven Körner oder Benjamin Winterhalder auch schon beim Gastgeber aktiv waren. Bei diesem prestigeträchtigen Derby scheint alles offen zu sein.

FC 03 Radolfzell – FC 08 Villingen (Samstag 16 Uhr)

Auch zwischen dem FC Radolfzell und dem FC 08 Villingen gab es in der Vergangenheit heiße Pokalduelle. Am Samstag fahren die Schwarzwälder, immerhin mit zehn Pokalsiegen südbadischer Rekordhalter, als Favoriten zum Verbandsligaabsteiger, denn in den vergangenen letzten sieben Jahren jubelte der Oberligist aus dem Schwarzwald immerhin drei Mal als Finalsieger.

SC Pfullendorf – FC Neustadt (Samstag, 16 Uhr)

Der SC Pfullendorf, der wie der FC Singen fünf Mal den Pokalgewinn feiern durfte, ist mit Heimvorteil gegen den FC Neustadt sicher in der Favoritenrolle, doch den Schwarzwäldern wird in dieser Saison einiges zugetraut, so dass es für die Linzgauer kein lockeres Warm-Up-Spielchen geben dürfte.

TSV Singen – FC Bad Dürrheim (Samstag, 15 Uhr)

Zwei Duelle zwischen Landesligisten der Bodenseeregion stehen am Samstag auf dem Programm: Der Aufsteiger Türk. SV Singen empfängt den FC Bad Dürrheim, der zuletzt eine gute Rückrunde hinlegte. Eine echte Standortbestimmung für den Landesliganeuling.

Hegauer FV – SpVgg F.A.L. (Samstag, 18 Uhr)

Die SpVgg F.A.L. stand vor einem Jahr im Halbfinale und war schon ganz dicht vor einer Sensation. Nun geht es beim Hegauer FV in die neue Spielzeit. Gerade bei den Linzgauern ist abzuwarten, wie sich die kurze Sommerpause auf die aktuelle Form auswirkt.

SG Dettingen-Dingelsdorf – SC Gottmadingen-Bietingen (Mittwoch, 3.8., 19 Uhr)

Das dritte bezirksinterne Landesliga-Duell findet am Mittwoch in Dettingen statt. Dort empfängt die SG Dettingen-Dingelsdorf, die in der Qualifikation einen Derbyerfolg gegen den SC Konstanz-Wollmatingen feiern durfte, den SC Gottmadingen-Bietingen.

DJK Donaueschingen – VfR Stockach (Samstag, 16 Uhr)

Beim Verbandsliga-Absteiger DJK Donaueschingen hat der VfR Stockach anzutreten. Die Donaueschinger werden zwar auch im Hinblick auf die Saison 2022/23 als Titelanwärter gehandelt, doch die Stockacher zeigten mit einer starken Rückrunde, dass im Osterholz nicht nur der neue Platz höheren Ansprüchen genügt, auch dem VfR-Team könnte ein weiterer Schritt nach oben gelingen. Daher wohl für beide eine interessante Standortbestimmung.

VfB Waldshut – FC Öhningen-Gaienhofen (Samstag, 16 Uhr)

Der Bezirkspokalsieger FC Öhningen-Gaienhofen, in der Bezirksliga Bodensee in der kommenden Runde wohl einer der heißesten Titelanwärter, muss rheinabwärts reisen. Beim Bezirksligisten VfB Waldshut ist die Elf von der Höri keineswegs chancenlos.